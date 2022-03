Poglębiarka trafi do Elbląga

Prawie 116,5 mln złotych będzie kosztowa budowa pogłębiarki do obsługi drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Zbudują ją Finowie, a będzie cumować w porcie w Elblągu.

Umowę na zaprojektowanie, budowę, wyposażenie i dostawę pogłębiarki do portu w Elblągu Urząd Morski w Gdyni podpisał z fińską stocznią Uudenkaupungin Työvene Oy. To jedyna firma, która wystartowała w przetargu.

- Jednostka służąca do pogłębiania torów wodnych, którą za niecałe dwa lata dysponować będzie Urząd Morski w Gdyni, zapewni utrzymanie odpowiednich parametrów żeglugowych nie tylko nowej drogi wodnej na Zalewie Wiślanym i rzece Elbląg. Będzie również wykorzystywana przy niektórych innych pracach utrzymaniowych, bez koniczności zlecania ich „na zewnątrz”, co niewątpliwie przyniesie oszczędności, zarówno finansowe, jak i czasowe – stwierdził wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Wartość kontraktu to prawie 116,5 mln zł. Wykonawca będzie miał 21 miesięcy na realizację zlecenia. Pogłębiarka będzie wykorzystywana do utrzymania parametrów głębokości na torze wodnym o głębokości 5 m, łączącym Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, w tym w obszarze rzeki Elbląg. Jej zadaniem będzie również odkładanie urobku na wyspę na Zalewie Wiślanym za pomocą systemu rurociągów refulacyjnych. Dodatkowo, będzie wykorzystywana do obsługi i utrzymania parametrów głębokości torów podejsciowych do portów morskich w zakresie głębokości do 18 m.

- Flota Urzędu Morskiego w Gdyni wzbogaci się o kolejną, specjalistyczną jednostkę pływającą. Będzie to pogłębiarka służąca przede wszystkim do utrzymania toru żeglugowego na Zalewie Wiślanym i rzece Elbląg. Podpisana właśnie umowa jest wynikiem przetargu towarzyszącego dużej, rządowej inwestycji infrastrukturalnej, jaką jest całościowa budowa nowej drogi wodnej o długości prawie 25 km – powiedział dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni Wiesław Piotrzkowski, który wraz z głównym księgowym Andrzejem Kajutem podpisał umowę.

Kontrakt obejmuje również dostarczenie systemu rurociągów refulacyjnych zaopatrzonych w pływaki o łącznej długości 200 mb. oraz 400 mb. rurociągów układanych. Dostawa tego sprzętu odbędzie się wraz z kontenerami transportowymi i systemem kotwiczenia końcówki przeznaczonej do połączenia z systemem wyładowczym pogłębiarki. Zapewnione zostanie również szkolenie personelu do obsługi jednostki.

- Będzie to kolejna jednostka pływająca wykonana w naszej stoczni dla Urzędu Morskiego w Gdyni. Wcześniejsze realizacje Uudenkaupungin Työvene Oy to jednostki hydrograficzne – katamaran Konstelacja oraz Hydrograf-17 oraz jednostki kontrolno-inspekcyjne Kontroler-20 i Kontrole 22. Dzięki doświadczeniu i rzetelnemu podejściu naszych specjalistów możemy zadeklarować terminowe dostarczenie pogłębiarki – zaznaczył Juha Granqvist, dyrektor zarządzający stoczni Uudenkaupungin Työvene Oy, podpisujący kontrakt w imieniu wykonawcy.

Pogłębiarka będzie miała ok. 60 m dlugości, 12 m szerokości, zanurzenie do 4,5 metra, ładownię o powierzchni co najmniej 950 metrów sześciennych.