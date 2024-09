Połowa elblążan zarabia powyżej 6500 zł brutto. W której połowie jesteś?

Czy elblążanie zarabiają lepiej niż olsztynianie? Jak wypadamy na tle miast o podobnej wielkości? Przejrzeliśmy najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego.

Przez lata Główny Urząd Statystyczny podawał co miesiąc wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w rozbiciu na sektory gospodarki narodowej, miejsce zamieszkania czy płeć. W marcu 2024 roku (to najnowsze dane) w Polsce wyniosło ono, po zaokrągleniu, 8604 zł brutto. Od niedawna GUS podaje nie tylko przeciętną wysokość wynagrodzeń, ale także medianę, czyli statystyczną wartość środkową, która oznacza, że połowa pracujących zarabia mniej od mediany, a połowa więcej, co urealnia rzeczywisty obraz w tej kwestii. W marcu 2024 roku mediana wynagrodzeń brutto wyniosła po zaokrągleniu 6549 zł brutto. Różnica, jak widać w porównaniu z przeciętną, znaczna – o jedną czwartą mniej! Z danych GUS wynika również, że coraz więcej osób zarabia najniższą krajową lub niewiele więcej. Przypomnijmy, że najniższa krajowa wynosi obecnie 4242 zł brutto.

Sprawdziliśmy, jak na tym tle wypada województwo warmińsko-mazurskie, powiat elbląski, braniewski, Elbląg, Olsztyn, miasta o podobnej wielkości do naszego oraz Trójmiasto. W poniższych zestawieniach uwzględniliśmy przeciętne wynagrodzenie i medianę ( obu przypadkach z rozbiciem na kobiety i mężczyzn). Co z nich wynika? Na przykład to, że przeciętne wynagrodzenie w Elblągu było w marcu wyższe niż w Olsztynie, ale mediana jest już niższa. Albo to, że Elbląg jest w gronie miast, w których kobiety nadal zarabiają znacznie mniej od mężczyzn (choć są miasta, np. Gorzów Wielkopolski, gdzie ten poziom jest niemal wyrównany). Albo też to, że w gronie miasto o podobnej wielkości, które straciły status województwa (Koszalin, Tarnów, Słupsk) Elbląg pod względem wynagrodzeń wypada podobnie.

Poniżej przedstawiamy wybrane przez nas dane statystyczne, by każdy z Czytelników mógł wyciągnąć własne wnioski.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (w zł), marzec 2024

Ogółem Mężczyźni Kobiety Polska 8604,72 8885,90 8311,91 woj. warmińsko-maz. 7540,10 7685,56 7385,38 Elbląg (113 tys. mieszkańców) 8535,40 8972,92 8103,70 powiat elbląski 7509,83 7701,57 7282,84 powiat braniewski 7668,96 7883,55 7414,42 Olsztyn (168 tys.) 8125,06 8548,71 7747,86 Opole (126 tys.) 8796,16 9396,25 8231,77 Gorzów Wlkp. (116 tys.) 7948,81 7947,52 7950,03 Koszalin (106 tys.) 7831,87 8080,13 7593,02 Słupsk (86 tys.) 8174,11 8196,07 8153,40 Tarnów (104 tys.) 7847,31 7973,08 7715,39 Grudziądz (89 tys.) 7174,83 7424,65 6901,47 Dąbrowa Górnicza (114 tys.) 8252,08 8836,16 7625,69 Gdańsk (486 tys.) 10379,52 11388,30 9451,10 Gdynia (242 tys.) 9815,69 10909,79 8849,12 Sopot (32 tys.) 10581,91 11969,53 9290,30

Mediana - wynagrodzenie brutto (w zł), marzec 2024