Ponad dwa lata na zmianę nabrzeża

Do połowy 2025 roku ma powstać nowe nabrzeże rzeki Elbląg wzdłuż Wyspy Spichrzów. Obejmie nie tylko odcinek między fosą miejską a Mostem Wysokim, ale także odcinek od Mostu Niskiego do wysokości OSW Fala. Trwa wyłanianie wykonawcy.

O inwestycjach planowanych przez samorząd nad rzeką mówiła radnym na poniedziałkowym posiedzeniu komisji gospodarki miasta Elżbieta Gieda, dyrektor departamentu inwestycji Urzędu Miejskiego. Jak już informowaliśmy, Elbląg zainwestuje w nabrzeże 30 mln złotych, z których 27 mln to dofinansowanie z rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych.

- Obecnie trwa procedura wyłonienia wykonawcy. Oferty złożyły trzy firmy, jedna z nich mieści się w zaplanowanym budżecie, druga jest o 20 procent wyższa, a trzecia o 60 procent wyższa. Postępowanie rokuje dość dobrze, firma specjalizuje się pracach, które chcielibyśmy jej powierzyć, rozbudowywała wiele portów, między innymi w Szczecinie, na więc doświadczenie – mówiła Elżbieta Gieda podczas posiedzenia komisji.

Przetarg dotyczy zarówno zaprojektowania nabrzeży, co ma trwać 16 miesięcy od daty podpisania umowy z wykonawcą, jak i wykonania inwestycji, na co przeznaczono kolejnych 14 miesięcy od daty uzyskania pozwolenia na budowę. - Zakończenie planujemy w połowie 2025 roku – dodała dyrektor Gieda.

Szkic wykonany przez urzędników dotyczący terenu, gdzie będą prowadzone prace

To inwestycja towarzysząca budowie kompleksu kamienic Porta Mare, realizowanej przez spółkę Agencji Rozwoju Przemysłu. Modernizacji ma podlegać nie tylko odcinek nabrzeża od Mostu Wysokiego w kierunku fosy miejskiej i mostu Kardynała Wyszyńskiego, ale także odcinek od Mostu Niskiego w stronę OSW Fala. - Teren między mostami nie będzie na razie rewitalizowany. Dlaczego? Gdy się przymierzaliśmy do zaprojektowania całości nabrzeża po tej stronie rzeki, przy sporządzaniu programu funkcjonalno-użytkowego wyszło nam, że to będą za duże pieniądze. Dlatego skupiliśmy się na tych dwóch odcinkach, by nie stracić pieniędzy z rządowego funduszu – mówiła Elżbieta Gieda.

Roboty budowlane na odcinku od Mostu Wysokiego do wysokości budynku przy ul. Warszawskiej 55 (odcinek około 300 metrów) obejmą przebudowę nabrzeża wraz z budową oświetlenia, pomostów pływających z zaopatrzeniem w prąd i wodę, miejscami do cumowania. Z kolei na odcinku od Mostu Niskiego do wysokości OSW Fala (około 160 m) zostanie przebudowane nabrzeże, powstaną miejsca cumownicze, mają być też prowadzone prace pogłębiarskie przy samym nabrzeżu.

- To będzie mini terminal przy przyczółku Mostu Niskiego, w ciągu ul. Studziennej i Orlej. Nabrzeże będzie pogłębione do 5 metrów, z myślą o przyszłości i zawijaniu do portu większych jednostek. Nabrzeże między mostami nie będzie pogłębiane – dodała Elżbieta Gieda.

Ostatnim elementem inwestycji jest budowa około 200 miejsc postojowych przy ul. Warszawskiej wraz z dojazdem, oświetleniem, elementami małej architektury.