Port we Fromborku do przebudowy

Urząd Morski w Gdyni chce przebudować port rybacki we Fromborku. Właśnie ogłosił przetarg na prace. Zainteresowani wykonawcy mogą swoje oferty zgłaszać do 6 września.

Nabrzeża portu we Fromborku mają być przebudowane. Zwycięzca przetargu będzie musiał najpierw wykonać prace rozbiórkowe, następnie kafarowe i żelbetowe, wykonać nową nawierzchnię nabrzeży wraz z instalacjami elektrycznymi, teletechnicznymi i deszczowymi. Ponadto prace obejmą remont obu falochronów i opasek brzegowych, a także podłączenie nowej sieci wodociągowej na potrzeby przeciwpożarowe. Zamontowane zostanie też nowe wyposażenie hydrotechniczne i oznakowanie. Piaszczysty urobek z czerpalnych robót ma być przez wykonawcę przeznaczony do utylizacji lub wykorzystany do umocnienia brzegu. Wykonawca będzie miał 20 miesięcy na realizację inwestycji.

Zainteresowane udziałem w przetargu firmy mogą składać swoje oferty do 6 września do Urzędu Morskiego w Gdyni. Kryterium decydującym w ocenie ofert będzie cena.