Port we Fromborku zmienia oblicze

Trwają prace związane z rozbudową fromborskiego portu. Obejmują one między innymi nabrzeże zachodnie, wschodnie, południowe, slip, nawierzchnie na nabrzeżach i ich zapleczach. Powiększony i pogłębiony zostanie również basen portowy

Prace prowadzi Korporacja Budowlana Doraco, która wygrała przetarg w tej sprawie. - Wykonano już pogrążanie brusów stalowych nabrzeża zachodniego, południowego oraz wschodniego oraz konstrukcję z brusów stalowych dla slipu. Wykonawca przystąpił do prac związanych z kotwieniem brusów za pomocą kotew gruntowych - informuje Andrzej Przyborowski z Urzędu Morskiego w Gdyni.

Trwają także prace związane z remontem i wykonaniem sieci i instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz elektrycznej.

- Przystąpiono również do prac drogowych na falochronie zachodnim i rozpoczęto wykonanie nawierzchni na falochronie. W dużym procencie jest też zaawansowana realizacja opaski brzegowej po stronie zachodniej. Prace przebiegają bez większych zakłóceń. Dziękujemy za wyrozumiałość i współpracę użytkowników portu i mieszkańców, co też nie jest bez znaczenia przy tego rodzaju inwestycji. Utrudnienia potrwają jeszcze rok, ale po tym czasie mieszkańcy, rybacy, żeglarze i turyści będą mogli cieszyć się nowym portem we Fromborku - dodaje Andrzej Przyborowski.

fot. daw

Dzięki przebudowie ma zostać ulepszona konstrukcja hydrotechniczna, będąca aktualnie w złym stanie technicznym. Powiększony i pogłębiony zostanie również basen portowy do 2,5 m z 1,5 m, co wpłynie na zwiększenie ilości miejsc postojowych, wielkość wchodzących jednostek oraz poprawę bezpieczeństwa żeglugi. Wymienione zostanie wyposażenia nabrzeży oraz nawierzchni, przebudowę slipu czy zapewnienie elementów zagospodarowania oraz infrastrukturę techniczną (w tym przyłącza, oświetlenie, hydranty). Inwestycja w porcie będzie kosztować 17 mln złotych i będzie sfinansowana z budżetu państwa, ze środków Urzędu Morskiego w Gdyni.