Porto Vista szykuje się do otwarcia

Spółka Porto Vista wystąpiła już do nadzoru budowlanego o zgodę na użytkowanie biurowego kompleksu na Wyspie Spichrzów. Jak się dowiedzieliśmy, finalizuje umowy na najem około jednej trzeciej powstałej tu powierzchni do wynajęcia. Zobacz zdjęcia.

- Myślę, że pozwolenie na użytkowanie powinniśmy dostać po majówce. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku już przeprowadził wizję lokalną w obiekcie, czekamy na decyzję – mówi Janusz Nowak, prezes spółki Porto Vista, która będzie zarządzać kompleksem biurowym na Wyspie Spichrzów. – Budynki są, można powiedzieć, w stanie deweloperskim, bo wykończone mamy klatki schodowe, są zainstalowane windy, gotowe toalety na wszystkich kondygnacjach i wszędzie jest położona podniesiona posadzka. Natomiast najemcy, z którymi prowadzimy rozmowy, będą decydować, czy wykańczają wnętrze sami, czy zlecają je nam. W drugim przypadku czynsz będzie wyższy.

Jak zapewnia prezes Porto Vista, obecnie finalizowane są umowy na około jedną trzecią powierzchni do wynajęcia. Kiedy jest planowane oficjalne otwarcie kompleksu?

- We wtorek z prezydentem Missanem jedziemy do Warszawy, m.in. do ARP Operator, który jest głównym udziałowcem Porto Vista, by ustalić ten termin – powiedział nam Janusz Nowak.

Przypomnijmy, że kompleks biurowy Porto Vista (wcześniejsza nazwa Porta Mare z powodów prawnych została zmieniona) z rządowego programu Fabryka realizuje Operator ARP, spółka-córka Agencji Rozwoju Przemysłu. Ma kosztować ok. 100 mln złotych i oferować ok. 11 tys. m kw. powierzchni usługowej i biurowej do wynajęcia dla firm, które chcą inwestować w Elblągu.