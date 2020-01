Potrzebna dyskusja wokół Terkawki

Posłanka Lewicy Monika Falej zaapelowała do władz Elbląga o zorganizowanie w pierwszym kwartale tego roku spotkania z instytucjami wsparcia biznesu m.in. na temat zagospodarowania Terkawki, nowej dzielnicy przemysłowej miasta. Co na to prezydent?

Terkawka to 190-hektarowy teren przy Węźle Wschód, łączącym drogi S7 i S22. Miasto włączyło już go do swojej oferty inwestycyjnej, przygotowało m.in. promujący go film i publikacje w gospodarczych mediach. A Rada Miejska zgodziła się na jej sprzedaż. Teren nie jest jednak uzbrojony, co dla wielu inwestorów może być przeszkodą, bo to oni w myśl uchwały RM – mają pokryć koszty takiej inwestycji. Zwracała na to uwagę posłanka Lewicy Monika Falej, która na jednej z ostatnich sesji Rady Miejskiej zaapelowała do władz miasta o zorganizowania w pierwszym kwartale 2020 roku spotkania na temat przyszłości Terkawki.

- Spotkania z zaproszeniem parlamentarzystów regionu, szefów wojewódzkich instytucji zajmujących się promocją proinwestycyjną, w tym Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, jak również Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz innych stosownych. Tematem powinno być inwestycyjne wzmocnienie Elbląga oraz strategiczny problem zagospodarowania terenu Terkawki, a nade wszystko jej „uzbrojenie” w media. Elbląg samotnie nie podoła. Deklaruję pomoc w zorganizowaniu spotkania – mówiła posłanka podczas listopadowej sesji Rady Miejskiej.

Odpowiedź prezydenta na ten apel posłanki nadeszła kilkanaście dni temu. - Odnosząc się do Pani propozycji. Szerokie wsparcie naszego miasta jako atrakcyjnego miejsca do inwestycji, poprzez wymienione przez Panią osoby oraz instytucje z pewnością byłoby nieocenionym wzmocnieniem naszych działań. Uważam, że Pani propozycja jest interesująca i z pewnością wezmę ją pod uwagę przy najbliższych działaniach związanych z tym terenem inwestycyjnym – odpisał Witold Wróblewski, prezydent Elbląga.

Przyznał, że miasto prowadzi obecnie rozmowy z inwestorami zainteresowanymi Terkawką, a temat uzbrojenia jest jednym z kluczowych problemów poruszanych podczas negocjacji.

- Oferta terenu Terkawka jest zamieszczona w bazie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów oraz Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W myśl ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Wspieraniu Nowych Inwestycji, istnieje możliwość, aby ten teren włączyć w granice Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, jeżeli taką potrzebę wyrazi potencjalny inwestor – informuje Witold Wróblewski. - Odbyliśmy również spotkanie z kierownictwem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie na temat możliwości skomunikowania tego terenu z drogą S22.

Prezydent przyznał, że Terkawka jest promowana w kilku wydawnictwach branżowych, m.in. Negatyw, investingpoland.eu, Infopoland, Polish Bussines Magazine.

- Zostały wykonane zdjęcia lotnicze tego terenu oraz zrealizowano film reklamowy, aby uatakcyjnić ofertę inwestycyjną na ulotkach inwestycyjnych i branżowych, stronie internetowej prowadzonej przez Departament Promocji, Kultury i Turystyki oraz w kanałach społecznościowych. Prowadzimy również kampanie w Internecie, promując obok Terkawki inne miejskie tereny inwestycyjne – dodał Witold Wróblewski.