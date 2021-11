Pozostałości po Plastyku na sprzedaż. Do czterech razy sztuka?

Po raz czwarty władze miasta chcą sprzedać udziały w budynku po byłej Spółdzielni Pracy Przemysłu Skórzanego Plastyk. Cena wywoławcza ponad 900 m kw. powierzchni budynku została obniżona o ponad 300 tys. złotych.

Miasto ma prawie jedną czwartą udziałów w części nieruchomości, położonej przy ul. Królewieckiej 195b. Kupiło je w 2002 roku jako część masy upadłościowej po nieistniejącej już Spółdzielni Pracy Przemysłu Skórzanego Plastyk. Z udziałem miasta związane jest prawo do korzystania z hali produkcyjnej wraz z pomieszczeniami biurowo-socjalnymi o łącznej powierzchni użytkowej 923 m kw., położonych na drugim piętrze budynku.

Przetarg ma formę ograniczoną ze względu na specyfikę położenia pomieszczeń.

- Z uwagi na brak dostępu pomieszczeń będących przedmiotem przetargu do klatki schodowej usytuowanej w budynku posadowionym na działce nr 825/3, ogranicza się krąg osób mogących wziąć udział w przetargu, do współwłaścicieli działki nr 825/2. Nabywca zobowiązany będzie do skomunikowania nabytych pomieszczeń poprzez posiadaną przez niego nieruchomość – informują urzędnicy w ogłoszeniu przetargowym.

Cena wywoławcza pomieszczeń jeszcze w ubiegłym roku była ustalona na 721 tys. złotych netto (plus VAT). W obecnym przetargu obniżono ją do 400 tys. zł netto. Czy firmy, które są współwłaścicielami części budynku będą zainteresowani kupnem? Mają czas do 8 grudnia, by pisemnie zgłosić się do przetargu. Licytacja ma odbyć się 13 grudnia.