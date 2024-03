Prace we fromborskim porcie na finiszu

Prace w porcie we Fromborku, marzec 2024 rok, fot. UM w Gdyni

W czerwcu do użytku ma zostać oddany po remoncie port we Fromborku. - Obecnie prace wykończeniowe prowadzone są we wschodniej części portu - informuje Magdalena Kierzkowska, rzeczniczka prasowa Urzędu Morskiego w Gdyni, czyli inwestora. Zdjęcia.

Rzeczniczka podkreśla, że czerwcowy termin oddania portu do użytku nie jest zagrożony. Przypomnijmy, że Urząd Morski w Gdyni początkowo zapowiadał ukończenie inwestycji do grudnia 2023 roku, następnie w drugim kwartale 2024 roku. - Trwają intensywne prace, mające na celu ukończenie przebudowy portu we Fromborku. Główne roboty hydrotechniczne zostały wykonane wcześniej. Jesteśmy przekonani, że już w najbliższym sezonie letnim będzie można korzystać z nowej infrastruktury portu i cieszyć się jego klimatem, urokiem i nowym obliczem – zapowiada Magdalena Kierzkowska. Obecnie na ukończeniu jest wschodnia część portu. - Na zachodniej stronie prowadzone są roboty związane ze wzmocnieniem podłoża, natomiast na południowej również wzmacniane są podłoże i nawierzchnia. Trwają przygotowania do przewiertu dla instalacji wodociągowej - informuje rzeczniczka. Z jakiego powodu prace się opóźniły niemal o pół roku? - Przesunięcie terminu zakończenia inwestycji wynika z odmiennych od stwierdzonych w dokumentacji warunków geologicznych, które spowodowały konieczność zmiany w technologii przygotowania i odpowiedniego wzmocnienia podbudowy pod nawierzchnie. Prace mimo trudnych warunków pogodowych są prowadzone, a zaplanowane tegoroczne terminy niezagrożone – wyjaśniała nam w styczniu rzeczniczka Urzędu Morskiego w Gdyni. Magdalena Kierzkowska dodaje, że celem przebudowy portu rybackiego we Fromborku jest przede wszystkim powiększenie basenu portowego i poprawa złego stanu konstrukcji hydrotechnicznych. - Zmiana ta wpłynie na zwiększenie liczby miejsc postojowych oraz poprawi bezpieczeństwo ruchu jednostek. W wyniku przebudowy poprawie ulegną parametry użytkowe portu, w tym dopuszczalne obciążenie użytkowe wyniesie 20kN/m2 oraz dopuszczalna głębokość do -3,5 m. Warunki bezpiecznego użytkowania zapewnione zostaną również poprzez wymianę wyposażenia nabrzeży oraz nawierzchni, przebudowę slipu czy zapewnienie elementów zagospodarowania i infrastrukturę techniczną, w tym przyłącza, oświetlenie, hydranty – informuje rzeczniczka UM w Gdyni. Inwestycja w porcie będzie kosztować 17 mln złotych i jest finansowana z budżetu państwa, ze środków Urzędu Morskiego w Gdyni.

daw