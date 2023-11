Prawie 200 mieszkań ma powstać przy Warszawskiej

Na działce przy ul. Warszawskiej ma powstać małe osiedle mieszkaniowe. Inwestor – spółka z Gdańska – złożyła do ratusza wniosek o pozwolenie na budowę.

Spółka INPRO z Gdańska kupiła działkę przy ul. Warszawskiej od miasta za 5 mln złotych w czerwcu 2022 roku. To 1,1 hektara gruntu, który zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego ma być przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z podziemnymi i naziemnymi parkingami. Z uwagi na lokalizację działki wysokość zabudowy nie może przekroczyć 5 kondygnacji (maksymalnie 25 m), zabudowa działki nie może przekroczyć połowy jej powierzchni, a co najmniej 30 procent ma zająć zieleń. Inwestor jest zobowiązany do rozpoczęcia inwestycji do końca 2024 roku i jej zakończenia do 31 grudnia 2027 r.

Niedawno inwestor złożył wniosek o pozwolenie na budowę, jest w trakcie rozpatrywania. – Dotyczy budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażami oraz infrastrukturą drogową i techniczną – informuje Łukasz Mierzejewski z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Elblągu.

W sumie mają to być dwa budynki. Pierwszy z 90 mieszkaniami i garażem podziemnym na 55 miejsc, drugi z 96 mieszkaniami, 5 lokalami usługowymi na parterze i garażem podziemnym na 56 miejsc. Dodatkowo planowana jest budowa parkingu naziemnego na 81 miejsc.