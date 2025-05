Nadal brakuje krwi

Niedawno informowaliśmy, że Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa prosi o oddawanie krwi grupy 0Rh+. Apel pozostaje aktualny, RCKiK zwróciło się do dawców w mediach społecznościowych.

- W związku z niskimi stanami magazynowymi krwi, apelujemy do wszystkich Dawców: przyjdźcie do nas! Zapraszamy szczególnie grupy ujemne i Dawców z grupą 0 RhD(+). To właśnie Waszej krwi potrzebujemy najbardziej! Co więcej, podobną sytuację odnotowujemy w magazynach płytek krwi - informuje RCKiK.

Według danych RCKiK na 8 maja, krwi 0Rh+ i 0Rh- starczy na 1-2 dni, ARh- i BRh- na 4-5 dni, krew pozostałych grup jest w wystarczających ilościach. Aktualne zapotrzebowanie na krew zawsze można sprawdzać tutaj.

Krwiodawstwo w Elblągu znajduje się przy ul. Bema 80. Rejestracja od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-12, nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja telefoniczna.

Krew to lek, którego nie da się wyprodukować ani zastąpić. Zostając krwiodawcą można bezpośrednio zaangażować się w ratowanie zdrowia i życia innych.