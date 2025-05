"Jasny sygnał w sprawie Wschodniej"

Tu obecnie kończy się ul. Wschodnia. W tle leśniczówka Dębica (fot. Anna Dembińska)

Żadna firma nie zdecydowała się złożyć oferty, co też w naszej ocenie daje jasny sygnał. Mamy nadzieję skłoni to władze miasta do rewizji planów i wzięcia pod opracowanie wariantów alternatywnych - pisze o wyniki przetargu na dokumentacji nowego odcinka ul. Wschodniej Artur Pytliński, prezes Stowarzyszenia Ruch Obywatelski Nowy Elbląg. To reakcja na naszą środową publikację.