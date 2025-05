Tak inwestor chce zabudować działkę na starówce

Elbląska firma Mytych zgłosiła do ratusza wniosek o zgodę na lokalizację inwestycji mieszkaniowo-usługową na rogu ul. Św. Ducha i bulwaru Zygmunta Augusta. Zgoda zgodnie z zapisami tak zwanej ustawy lex deweloper należy do Rady Miejskiej. Zobacz wizualizacje.

Firma Mytych kupiła działkę od miasta w przetargu w 2023 roku za 990 tys. zł netto. Chce tu zbudować kompleks budynków, w którym znajdzie się od 25 do 27 mieszkań, a na parterze mają się mieścić lokale przeznaczone na działalność handlową lub usługową. Ma tu też być 27 podziemnych miejsc postojowych.

- Projektowany budynek usytuowano zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego oraz zgodnie z inwentaryzacją historycznych murów. Zaprojektowano budynek z jedną klatką schodową wyposażoną w windę obsługującą kondygnacje parteru i kondygnacje powtarzalne (mieszkalne). Osobna klatka schodowa prowadzi do piwnicy budynku – czytamy we wniosku inwestora do władz miasta.

Wizualizacja Euro-Projekt Grzegorz Latecki

Budynek skalą oraz wyrazem architektonicznym nawiązuje do zabytkowych kamienic zlokalizowanych na terenie Starego Miasta. - Zaprojektowano elewacje zwieńczone szczytami i dachami dwuspadowymi, które podkreślają wydzielenie poszczególnych kamienic. Inwestycja zaprojektowana została w powiązaniu z terenami otaczającymi. Projektowane kamienice uzupełniają tkankę miejską w tym niezagospodarowanym od czasów II wojny światowej rejonie Starego Miasta, tworząc waterfront i nawiązując do powstałej po przeciwnej stronie rzeki Elbląg inwestycji o funkcji usługowej - Porto Vista – dodaje inwestor.

W ciągu 21 dni zainteresowani mieszkańcy mogą do departamentu urbanistyki i architektury Urzędu Miejskiego zgłaszać uwagi do wniosku inwestora, który jest dostępny tutaj. Opinie w tej sprawie wydadzą także uprawnione instytucje, po czym na sesję Rady Miejskiej trafi projekt uchwały w sprawie zgody na lokalizację inwestycji. Ostateczna decyzja należy do radnych, którzy będą obradować nad wnioskiem w ciągu najbliższych miesięcy.

Autorek koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dotyczącej zabudowy tego kwartału starówki jest elbląska pracownia Euro-Projekt Grzegorz Latecki. Nowy budynek ma mieć nazwę Promenada.