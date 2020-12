Projekt edukacyjny "Cash Lajf Balans"

Graf. Cash Lajf Balans

Cash Lajf Balans to kampania edukacyjna skierowana do młodzieży z regionu Polski Wschodniej, która ma zainspirować młodych ludzi do założenia własnej działalności gospodarczej. Historie bohaterów kampanii przygotowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej pokazują, że młodzi przedsiębiorcy z województwa warmińsko-mazurskiego, mają szansę realizować z sukcesem marzenia o własnej firmie.

Przykłady Emplocity i CamFly, firm które powstały w województwie warmińsko-mazurskim z chęci realizacji pasji i aktywności zawodowej ich właścicieli potwierdzają, że założenie własnej firmy to wyzwanie, ale także nieustanny rozwój i niezależność. Bycie własnym szefem oznacza umiejętne radzenie sobie nie tylko z formalnościami, lecz także ze zmieniającym się rynkiem. To również szansa na zmianę osobistą. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej chce zainspirować kampanią Cash Lajf Balans młodych ludzi, którzy mogą być taką zmianą zainteresowani. Kampania pokazuje również, że fundusze europejskie są jedną z możliwości wsparcia dla osób, które chcą otworzyć działalność gospodarczą. Własne doświadczenia rekrutacyjne i potrzeby inspiracją do stworzenia firmy Krzysztof Sobczak z Olsztyna, właściciel firmy Emplocity, stworzył chatbota, który usprawnia proces rekrutacji, zarówno po stronie pracodawcy, jak i kandydata. Historia powstania i rozwoju jego firmy pokazuje jak innowacyjny pomysł, który zrodził się z własnych doświadczeń wyniesionych z rozmów z potencjalnymi pracodawcami, przyczynił się do zrewolucjonizowania zasad rynku pracy. Firma Krzysztofa wprowadziła w Polsce do branży rekrutacyjnej sztuczną inteligencję. Krzysztof, aby zrealizować swój pomysł na biznes założył ze wspólnikami firmę typu startup, czyli młode, innowacyjne przedsiębiorstwo. Skorzystał z dofinansowania projektu z funduszy europejskich, otrzymując m.in. grant, czyli bezzwrotną pomoc finansową przyznawana w drodze konkursy przez organizację publiczną. Otrzymane środki przeznaczył na rozwój firmy, m.in.: na budowę prototypu, szlifowanie języka sztucznej inteligencji oraz poznanie branży HR. Historię powstania i rozwoju firmy Emplocity zaprezentowano w filmie edukacyjnym. Marzenia o lataniu i umiejętności szkoleniowe przekute w biznes Rafał Wolak, właściciel firmy CamFly z województwa warmińsko-mazurskiego i bohater kampanii Cash Lajf Balans rozwijał swoją pasję do latania, dzieląc się nią z młodymi ludźmi ze swojego regionu i prowadząc jako trener lekcje edukacyjne w szkołach średnich. Badając zainteresowanie dronami wśród młodzieży, zdecydował się stworzyć własny biznes - ośrodek szkoleniowy operatorów dronów. Decydując się na założenie własnej firmy, aby zarabiać na pracy z wykorzystaniem dronów, sam najpierw musiał zdobyć odpowiednie uprawnienia. To była jego pierwsza inwestycja na drodze do poprowadzenia własnego biznesu. Z kampanii Cash Lajf Balans, prezentującej historie młodych przedsiębiorców z Polski Wschodniej, dowiadujemy się, że można również sfinansować takie szkolenia ze środków pochodzących z funduszy europejskich. Firma Rafała to nowoczesny i profesjonalny ośrodek szkoleniowy, który powstał jako pierwszy w całym województwie warmińsko-mazurskim, a dziś działa na terenie całego kraju. Historia przedsiębiorcy może być inspiracją dla młodych ludzi, zastanawiających się czy warto realizować pomysł na własny biznes i zrobić pierwszy krok, czyli założyć działalność gospodarczą. Jakie były początki firmy CamFly, z jakimi wyzwaniami musiał zmierzyć się jej właściciel, przedstawia film edukacyjny. Cykl inspirujących filmów z autentycznymi bohaterami Każdy z ośmiu filmów stworzonych specjalnie na potrzeby kampanii ma charakter edukacyjny. Choć zostały utrzymane w lekkiej konwencji, dostosowanej do młodych odbiorców - poruszają poważne biznesowe zagadnienia. Często na przeszkodzie do własnego biznesu staje bowiem nie brak pomysłu, lecz strach przed nieznanym. Takie uczucia towarzyszyły również bohaterom filmów, którzy dzielą się swoim doświadczeniem i pokazują, na czym warto skupić się na początku biznesowej drogi. Cash Lajf Balans to nie tylko filmy Twórcy kampanii przygotowali także grę edukacyjną Cash Lajf Balans, którą można bezpłatnie pobrać w sklepach Google Play i App Store. Gra to symulacja prowadzenia własnego biznesu, która pomaga przećwiczyć w praktyce wyzwania przedstawione w filmach. Pokazuje także, jak ważne jest zachowanie równowagi między pracą a życiem prywatnym. W ramach kampanii odbyły się także konkursy dla uczniów. Zwycięzcy zostaną wyłonieni już wkrótce, a każdy laureat otrzyma atrakcyjną nagrodę, m.in. laptop, robot edukacyjny, tablet. Prace konkursowe można zobaczyć na stronie www.cashlajfbalans.pl. Na stronie kampanii umieszczono także gotowe scenariusze lekcji, które można pobrać bezpłatnie i wykorzystać na różnych zajęciach – od przedsiębiorczości, przez język polski i angielski, po informatykę, również w formie lekcji online. Aby zapewnić szerokie dotarcie do młodzieży, do współpracy zaproszono znanych youtuberów – twórców kanału „Matura to Bzdura" oraz gamera GilathissNew. Ponadto powstały profile kampanii na Facebooku oraz Instagramie. Kampanię na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej realizuje Fabryka Komunikacji Społecznej, która specjalizuje się w kampaniach o charakterze społecznym. Patronem medialnym kampanii jest Miesięcznik Cogito. Kampania jest współfinansowana z Funduszy Europejskich, z Programu Polska Wschodnia. Więcej informacji i materiały do pobrania znajdują się na stronie: www.cashlajfbalans.pl.

Anna Buczyńska, Cash Lajf Balans