Przebudowa drogi nr 22. Trwają prace nad projektem

Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad zapowiada, że jeszcze latem tego roku złoży wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla pierwszego etapu budowy obwodnicy Jegłownika. Zakończenie prac nad dokumentacją projektową rozbudowy drogi krajowej 22 na odcinkach Fiszewo-Jegłownik oraz Jegłownik-Elbląg ma zakończyć się w czwartym kwartale przyszłego roku. Przypomnijmy, że dzięki tej inwestycji mają zostać zlikwidowane zakręty na tych odcinkach DK22.

Trwają prace nad dokumentacją projektową przebudowy drogi krajowej nr 22 od Elbląga do Fiszewa i budowy obwodnicy Jegłownika (łącznie 13 km). Będzie ona kosztowała 5,5 mln zł i wykona ją gdańska firma Europrojekt. Umowę na to zadanie olsztyński oddział GDDiA podpisał już w lutym 2022 roku.

- W październiku 2023 roku wykonawca przekazał do oceny Zespołowi Oceny Projektów Inwestycyjnych dokumentację Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego pierwszego etapu obwodnicy Jegłownika, natomiast w trzecim/czwartym kwartale 2024 roku planujemy złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zakończenie prac nad Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym drugiego etapu budowy obwodnicy Jegłownika planowane jest w czwartym kwartale przyszłego roku - informuje GDDiA Oddział w Olsztynie.

Zakończenie prac nad dokumentacją projektową dla przebudowy drogi nr 22 planowane jest w drugim kwartale 2025 r. - Droga na odcinkach Fiszewo-Jegłownik i Jegłownik-Elbląg na przeważającej długości będzie biegała w sąsiedztwie korpusu istniejącej DK 22, który pełni również funkcję wału przeciwpowodziowego. Przebieg obwodnicy Jegłownika zostanie ustalony na podstawie dokumentacji STEŚ-R. Wszystkie warianty obwodnicy zlokalizowane są po południowej stronie miejscowości – informuje GDDiA.

Planowany termin realizacji rozbudowy odcinków Fiszewo-Jegłownik i Jegłownik-Elbląg to lata 2026-2029, natomiast realizacja obwodnicy Jegłownika, w systemie projektuj i buduj, przewidziana jest na lata 2027-2030. Odcinek drogi nr 22 z Elbląga do Fiszewa, a w szczególności do Jegłownika, jest jednym z najbardziej niebezpiecznych w naszym regionie. Co roku dochodzi tu do kilkunastu wypadków.

