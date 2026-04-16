Przedłużone wakacje podatkowe

Od 2024 r. elbląscy radni podejmują uchwały zwalniające przedsiębiorców od wnoszenia podatku od nieruchomości za niektóre grunty, budowle i budynki. Na najbliższej sesji radni zagłosują nad podobną uchwałą. Wakacje podatkowe mogą potrwać 12 miesięcy.

Przez rok z podatku od nieruchomości zwolnione będą grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części stanowiących nowe inwestycje lub nabyte w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Warunkiem uzyskania zwolnienia od podatku jest prowadzenie w nieruchomości działalności gospodarczej. W przypadku zbycia przez przedsiębiorcę nieruchomości objętej zwolnieniem, utraty statusu przedsiębiorcy przez podatnika, ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy lub zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej w nieruchomości objętej zwolnieniem zwolnienie się kończy.

Zwolnienia od podatku od nieruchomości przyznane na podstawie uchwały z 26 czerwca ubiegłego roku pozostają w mocy do czasu ich przyznania. Nowa uchwała ma obowiązywać do końca 2030 r.