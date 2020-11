Przekop Mierzei: Nowości na placu budowy

Pierwsze stalowe elementy mostu południowego trafiły już na budowę kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, trwają prace wykończeniowe w budynku bosmanatu, mocno zaawansowane są prace przy budowie wyspy. Prace idą zgodnie z harmonogramem - zapewnia Urząd Morski w Gdyni. Zobacz zdjęcia i film.

Prace przy pierwszej części inwestycji pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” trwają zgodnie z przyjętym harmonogramem. Od strony Zatoki Gdańskiej pogłębiany jest obszar portu osłonowego. Kontynuowane są także prace przy falochronie wschodnim. Montowane są tam kleszcze i ściągi oraz zasypywana jest grodza. Na budowę trafiły już pierwsze betonowe elementy prefabrykowane tzw. X-bloki (łącznie będzie ich 9 604). Będą one zabezpieczać falochrony przed falami. Rozpoczęto też roboty żelbetowe na nasadzie falochronu zachodniego.

W rejonie powstającego kanału żeglugowego, po północnej i południowej stronie śluzy, montowane są mikropale i pogrążana jest ścianka szczelna. Trwają również prace przy wykopach, umacnianiu skarp i budowie nasypów pod drogi. W rejonie śluzy pogrążono już ściankę i wykonano ekran przeciw filtracyjny.

- W czwartek na budowę trafiły pierwsze elementy stalowe mostu południowego – mówi Dominik Wróblewski, kierownik budowy z konsorcjum NDI/Besix. - Przygotowaliśmy platformę roboczą, która posłuży nam do scalania konstrukcji mostu. Ten proces rozpocznie się już niebawem, a zakończy na przełomie stycznia i lutego przyszłego roku. Montujemy też hydraulikę siłową do obsługi mostu. Pierwsze auta tym obiektem przejadą już w połowie roku. Natomiast na moście północnym – dodaje Wróblewski - toczą się prace żelbetowe, a ich koniec planujemy jeszcze w tym roku.

Nad kanałem powstaną dwa mosty obrotowe, umożliwiające ciągłe utrzymanie ruchu samochodowego, niezależnie od przepływających nową drogą wodną jednostek. Mosty będą wykonane w konstrukcji stalowej. Długość przęsła to 62 metry, szerokość 17 metrów. W chwili przepływania jednostki przez kanał żeglugowy most będzie się obracał prostopadle do niego. Jednym z założeń inwestycji jest zapewnienie priorytetu ruchu kołowego.

Zakończono już roboty związane ze wznoszeniem budynku bosmanatu. Aktualnie trwają roboty wykończeniowe tj. ocieplenie budynku, tynki wewnętrzne, montaż instalacji, stolarki oraz roboty dekarskie.

(fot. materiały prasowe NDI/Besix)

- Budynek administracji morskiej, z którego nasi pracownicy będą kierować i nadzorować ruch jednostek pływających nazwaliśmy, z uwagi na historyczną nazwę tego miejsca, bosmanatem „Nowy Świat”. Architekci, zgodnie z naszymi wskazówkami, dołożyli wszelkich starań, aby budynek harmonijnie wpisał się w otoczenie, a jednocześnie stanowił charakterystyczny, morsko-żeglugowy akcent całej budowli. Wierzę, iż ostateczny efekt zostanie pozytywnie oceniony zarówno przez użytkowników kanału w zakresie swojej funkcjonalności, jak i osoby zafascynowane budowlami hydrotechnicznymi ale również i turystów, spędzających czas w tym niezwykle atrakcyjnym regionie naszego kraju – powiedział kpt.ż.w. Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.

Mocno zaawansowane są prace przy sztucznej wyspie. - Wykonaliśmy już ponad jedną trzecią ściany grodzy tworzącej obwiednię sztucznej wyspy – mówi Wojciech Czyżewski, dyrektor projektu budowy wyspy z firmy NDI. – Kolejno montujemy ściągi i zasypujemy grodzę. W najbliższych tygodniach te prace będą kontynuowane, a grodza zostanie przed zimą zabezpieczona.

Najbliższe tygodnie to także kontynuacja prac przy falochronie wschodnim i zachodnim, pogrążanie ścian na całym obszarze kanału żeglugowego i rozpoczęcie tam prac żelbetowych. W rejonie śluzy zaczną się wykopy i wiercenie pali CFA (budowlany element konstrukcyjny, stosowany przede wszystkim do wykonywania fundamentów głębokich m.in. pod obiektami mostowymi, a także ścian palowych w konstrukcjach oporowych). Powstają też drogi dojazdowe. Aktualnie wykonany jest odcinek drogi NSD1 od drogi wojewódzkiej DW 501 do nabrzeża południowego w warstwach podbudowy, zaś na odcinku drogi NSD2 od drogi wojewódzkiej DW 501 do Zatoki Gdańskiej zakończenie warstw podbudowy planowane jest do końca listopada.

W zakresie realizacji drugiej części inwestycji, 10 września nastąpiło otwarcie ofert w przetargu ogłoszonym wiosną. W chwili obecnej nie ma jeszcze rozstrzygnięcia. Trwa badanie i ocena złożonych ofert (wpłynęło ich 9). Prace komisji przetargowej najprawdopodobniej zakończą się z końcem tego lub na początku przyszłego roku. Przypomnijmy, druga część inwestycji obejmuje przebudowę istniejącego toru wodnego na rzece Elbląg w zakresie obudowy brzegów, które docelowo przejmą funkcje przeciwpowodziowe wałów ziemnych, budowę przystani niskich, ułatwiających dostęp do rzeki oraz budowę mostu obrotowego nad rzeką Elbląg w miejscowości Nowakowo, wraz ze zmianami układu drogowego.

Całkowita długość nowej drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga to blisko 23 kilometry. Samo przejście przez Zalew Wiślany wyniesie nieco ponad 10 kilometrów, po rzece Elbląg – także ponad 10 kilometrów, a pozostałe ok. 2,5 km to odcinek, na który złożą się śluza i port zewnętrzny oraz stanowisko postojowe. Kanał, jak i cały tor wodny będą miały 5 m głębokości.