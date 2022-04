Przetarg na dokumentację mostu unieważniony

Prezydent Elbląga unieważnił przetarg na dokumentację nowego mostu, który ma powstać nad rzeką Elbląg. Jedyna oferta nadesłana do ratusza była za droga.

W tegorocznym budżecie miasta na przygotowanie dokumentacji mostu zaplanowano milion złotych. Tymczasem oferta firmy CertusVia Sp. z o.o z Warszawy opiewała na prawie 2,5 mln złotych. Ze względu na tak dużą różnicę w cenach przetarg został unieważniony.

Nowy most wraz ze ścieżką pieszo-rowerową miałby powstać w sąsiedztwie obecnego mostu kardynała Wyszyńskiego. Miałby łączyć ul. Warszawską z al. Tysiąclecia przez ul. Sopocką, Zagonową i Dojazdową, co wymaga m.in. przebudowania skrzyżowania ulicy Tysiąclecia z Rycerską, przebudowę ul. Sopockiej, Panieńskiej, Zagonowej i Dojazdowej. Szczegóły ma zaprojektować firma, która wygra postępowanie przetargowe.

Zapewne wkrótce władze miasta ogłoszą nowy przetarg na dokumentację mostu. Z poprzedniego przetargu wynika, że miałaby ona powstać w ciągu niespełna roku od podpisania umowy ze zwycięzcą przetargu, a sam most ma być gotowy w ciągu 4 lat od uzyskania przez samorząd zgody na realizację prac. Na nowy most elblążanie poczekają więc co najmniej do 2027 roku.