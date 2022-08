Przez kanał za darmo

17 września zostanie otwarty Kanał Żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną. Jak udało nam się ustalić, na razie korzystanie z kanału będzie bezpłatne.

Już tylko kilkadziesiąt dni dzieli nas od oficjalnego otwarcia Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Przypomnijmy: uroczyste otwarcie zaplanowano na 17 września. I co dalej? Kanał umożliwi stosunkowo łatwe połączenie Zalewu Wiślanego z Zatoką Gdańską.

Jakie będą warunki korzystania z kanału? Na razie szczegółów brak, ale jedna informacja powinna ucieszyć wodniackie środowisko. - Godziny śluzowania określone zostaną w przepisach portowych, które są w trakcie opracowania. Na chwilę obecną nie jest planowane pobieranie opłat za śluzowanie. - poinformowała nas Magdalena Kierzkowska, rzecznik prasowy Urzędu Morskiego w Gdyni.

Otwarcie kanału jest pierwszym etapem inwestycji mającej umożliwić wejście do portu w Elblągu jednostek o długości do 100 metrów oraz do 20 metrów szerokości i zanurzeniu 4,5 m. Obecnie trwają prace przy drugim etapie, obejmującym mi.n. przebudowę toru wodnego na rzece Elbląg i budowę mostu w Nowakowie. Trzeci etap - pogłębienie toru wodnego - będzie dopiero realizowany. Cała inwestycja ma być gotowa w 2023 roku.