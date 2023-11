Przy Łęczyckiej ruszyła budowa nowego osiedla

Pierwszy budynek nowego osiedla przy ul. Łęczyckiej ma być gotowy w drugim kwartale 2025 roku. Inwestor – spółka Nowa Łęczycka – zapewnia, że ma już sprzedaną lub zarezerwowaną prawie połowę planowanych w nim mieszkań. Zobacz wizualizację.

Osiedle przy ul. Łęczyckiej będzie składało się z sześciu cztero-i pięciokondygnacyjnych budynków, w których powstanie w sumie 127 mieszkań. Inwestor ma pozwolenie na budowę pierwszych trzech obiektów z garażami na poziomie parteru i zewnętrznymi miejscami parkingowymi.

Wizualizacja osiedla (materiały inwestora)

- Pierwszy budynek ma być oddany do użytku w drugim kwartale 2025 roku, drugi w czwartym kwartale 2025 roku, a trzeci na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2026 roku – informuje Arkadiusz Jerzełkowski ze spółki Nowa Łęczycka.. – W pierwszym budynku będzie 45 mieszkań, 19 z nich mamy już sprzedanych lub zarezerwowanych. Mieszkania będą oddawane do użytku w podwyższonym standardzie deweloperskim, z dużymi przeszkleniami, będą miały też większą wysokość - 2,65 m. Całość jest tak pomyślana, by mieszkańcy mieli widok z okien na otwartą przestrzeń. Istnieje możliwość wykończenia mieszkań pod klucz.

Inwestor podpisał również z elbląskim samorządem tzw. umowę drogowa, partycypując w kosztach budowy nowego ronda przy ul. Wschodniej jak i zjazdów w kierunku nowego osiedla.

Na pozostałe trzy budynki spółka Nowa Łęczycka ma wydaną decyzję środowiskową, wystąpi też o pozwolenie na ich budowę.