Przy Mazurskiej powstanie stacja paliw z myjnią?

Władze miasta wydały decyzję środowiskową w sprawie budowy przy ul. Mazurskiej stacji paliw z myjnią automatyczną. To dokument niezbędny do ubiegania się przez inwestora o pozwolenie na budowę. Inwestorem jest elbląski Cleaner.

Firma Cleaner zwróciła się do władz miasta o wydanie decyzji środowiskowej w sprawie inwestycji przy ul. Mazurskiej jeszcze w maju. Postępowanie administracyjne w tej sprawie trwało pół roku. W jego trakcie swoje opinie wydały m.in. Wody Polskie, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i Sanepid, stwierdzając, że inwestycja nie zagraża środowisku, ale zobowiązały inwestora do szeregu działań, które mają zmniejszyć jej wpływ na otoczenie, np. do wyposażenia stacji w sorbenty do neutralizacji substancji szkodliwych, np. ropopochodnych czy syntetycznych. Decyzja środowiskowa umożliwi teraz inwestorowi ubieganie się o pozwolenie na budowę.

Jak wynika z wniosku firmy Cleaner, przy ul. Mazurskiej, na działce o powierzchni około 4,5 tys. m kw. (dzisiaj to plac składowy), znajdującej się naprzeciwko siedziby firmy ma powstać stacja paliw wraz z pawilonem handlowym o pow. do 270 m kw., wiata z dystrybutorami paliw o powierzchni do 230 m kw., podziemne zbiorniki paliw płynnych (dwa), gazu LPG i AdBlue wraz z instalacjami. Powstać ma także automatyczna myjnia, kompresor, odkurzacz zewnętrzny i miejsce do ładowania samochodów elektrycznych.

- Projektowana stacja paliw pracować będzie w systemie trzyzmianowym przez całą dobę. Planowane zatrudnienie wyniesie do 10 osób. Na terenie stacji projektuje się pawilon, który będzie pełnił typowe funkcje kasowe i handlowe. Przewiduje się sprzedaż artykułów motoryzacyjnych, wybranych artykułów spożywczych oraz stoisko gastronomiczne. W pawilonie handlowym zlokalizowany będzie węzeł sanitarny. Woda zapewniona będzie z sieci miejskiej wodociągowej. Ścieki socjalno-bytowe oraz przemysłowe odprowadzane będą do sieci miejskiej kanalizacji sanitarnej. Obiekt myjni automatycznej również jako typowy zostanie włączony do sieci miejskiej. Zaplanowano rozdzielną kanalizację deszczową dla wód opadowych z dachów i dla wód opadowych z powierzchni utwardzonych. Ponadto dla planowanej ilości wód opadowych i roztopowych projektuje się ich częściowe przetrzymywanie na terenie Inwestora (zastosowanie przetrzymywania w instalacjach, studniach lub zbiornikach). Wody opadowe i roztopowe z terenu przedsięwzięcia po podczyszczeniu odprowadzane będą do miejskiej kanalizacji deszczowej zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi. Obiekt handlowy ogrzewany będzie z wykorzystaniem prądu lub gazu – czytamy we wniosku złożonym przez inwestora, dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej.

Planowana inwestycja jest zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego tej części Elbląga. Przy stacji powstanie 9 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym dwa do obsługi kompresora i odkurzacza. - Stacja również będzie przystosowana do obsługi pojazdów elektrycznych – czytamy we wniosku.

Firma Cleaner na razie nie udziela informacji w sprawie planowanego terminu realizacji inwestycji.