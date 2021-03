Radni zgodzili się na lokalizację mieszkań (aktualizacja)

Czy przy skwerze Ofiar Sprawy Elbląskiej, naprzeciwko hali GE Power, powstanie budynek mieszkalny? Wniosek w tej sprawie w ramach ustawy lex deweloper złożył jeden z inwestorów. Zgodę na lokalizację radni głosowali na sesji 18 marca.

Budynek, w którym ma powstać od 90 do 110 mieszkań o powierzchni od 37 do 100 metrów kwadratowych, chce wybudować elbląska firma Prodbud. Obecnie na tej działce, przy skwerze Ofiar Sprawy Elbląskiej, znajdują się budynki usługowo-przemysłowe i gospodarcze, w większości wyłączone z użytkowanie i niewykończone.

- Istniejąca zabudowa terenu inwestycji jest w całości przeznaczona do rozbiórki, jednocześnie również istniejące murowane ogrodzenia w sąsiedztwie terenu inwestycji mieszkaniowej, na działkach stanowiących przedmiot dzierżawy wnioskodawcy. Pozwoli to uporządkować teren inwestycji mieszkaniowej oraz tereny ją otaczające – czytamy w projekcie uchwały o zgodzie na lokalizację inwestycji, która ma być głosowana na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Elblągu.

- W ramach inwestycji projektuje się budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z pełną infrastrukturą towarzyszącą w terenie w postaci trzech zjazdów z drogi publicznej (ul. Ofiar sprawy Elbląskiej), dwóch wjazdów do parkingu podziemnego, przyłączy niezbędnych mediów, parkingu naziemnego dla samochodów osobowych, w tym dla osób niepełnosprawnych, dojść do budynku, terenów rekreacji, placu zabaw oraz zieleni i śmietnika zabudowanego. W ramach powiązania przestrzennego planowanej inwestycji z terenami otaczającymi, na działkach stanowiących przedmiot dzierżawy wnioskodawcy, planuje się zorganizowanie ogólnodostępnego parkingu tzw. „zielonego” na około 30 miejsc postojowych, które nie będą bilansowane z inwestycją mieszkaniową”.

Obok działki, na której miałby powstać budynek, znajduje się zabytkowa zabudowa dawnej fabryki Zill und Lemke, będąca pod ochroną konserwatorską.

- Projektowany budynek odsunięto na znaczną odległość od obiektu chronionego, wynoszącą 10 metrów. Obecna zabudowa terenu inwestycji przeznaczona do rozbiórki znajduje się w odległości ok. 8,5 metra. Pomiędzy nowym budynkiem mieszkalnym, a zlokalizowaną na granicy działki zabudową chronioną zaprojektowano zieleń niską. Rozwiązanie takie kształtuje przestrzeń do ekspozycji zabudowy, daje bezpośredni do niej dostęp oraz tworzy dobrze nasłoneczniony i przewiewny klimat pomiędzy budynkami. Zaprojektowany układ zabudowy, pozostawiając przestrzeń na wjazd w podziemie budynku tworzy wgląd na najbardziej atrakcyjny fragment zabudowy zabytku, połączenie parterowej części wykonanej w cegle, na rzucie łukowym, z trzypiętrowym budynkiem z ceglanymi pilastrami. Nawiązaniem do architektury budynków sąsiednich oraz elementem z nimi zespalającym, w tym również z sąsiadującą zabudową zabytkową, jest zastosowanie w nowo projektowanym budynku mieszkalnym tradycyjnych materiałów w postaci okładziny z cegły, wykończenia stalowych barierek w surowym ocynku oraz szlachetnych tynków cienkowarstwowych w kolorze lekkiej, ciepłej szarości – czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały.

Negatywną opinię w sprawie inwestycji wyraziła Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna uważając, że „na tym terenie można byłoby zrealizować: obiekt mieszkalny do 4 segmentów zabudowy klatkowej, w tym 1 segment mógłby być zorientowany w kierunku wschód – zachód; -zabudowę do 3, maksymalnie do 3,5 kondygnacji; zabudowę mieszczącą 30-40 mieszkań. Północna część działki może być wykorzystana na parking terenowy przy założeniu bezwzględnej ochrony zieleni wysokiej. Na południowej części działki można urządzić teren rekreacyjny dla dzieci z zielenią towarzyszącą”.

Pozytywną opinię wydał za to m.in. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie oraz Zarząd Dróg, dodając że inwestor musi wystąpić do zarządcy drogi o wydanie decyzji zezwalającej na lokalizację zjazdów do drogi publicznej.

Jeśli radni zgodzą się na lokalizację tej inwestycji, firma Prodbud będzie miała trzy lata, by wystąpić o pozwolenie na budowę.

Aktualizacja z 18 marca: Na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Elblągu radni wyrazili zgodę na lokalizację tej mieszkaniowej inwestycji. "Za" głosowały 24 osoby, jedna nie oddała głosu.