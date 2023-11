Ranking biednych i bogatych. Jak wypadł Elbląg i region

Czasopismo „Wspólnota” opublikowało ranking najbogatszych i najbiedniejszych miejsc w Polsce w 2022 roku. Jak wypada w nim województwo warmińsko-mazurskie? Jak wysoko uplasował się Elbląg?

Ranking uwzględnia najbogatsze samorządy według dochodów per capita za 2022 r., czyli dochodu samorządu w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Całe zestawienie podzielono na kilka kategorii - województwa i miasta wojewódzkie, miasta na prawach powiatu, powiaty, miasta powiatowe, mniejsze miasteczka oraz gminy wiejskie.

Elbląg nadal pod koniec stawki, ale trochę wyżej

Jak w rankingu wypada Elbląg w porównaniu do innych miast w województwie warmińsko-mazurskim oraz na tle podobnych wielkościowo miast na terenie całej Polski?

W kategorii miast na prawach powiatu, od 2010 r. liderem jest Sopot, gdzie zamożność per capita w 2022 r. wynosi 9618,95 zł. Na ostatnim 48. miejscu, znajdują się Siemianowice Śląskie, z kwotą 4819,88 zł. Elbląg w tym zestawieniu mieści się na miejscu 40. - 5411,86 zł, rok wcześniej był na 45. miejscu.

Porównaliśmy, jak wypadły miast o podobnej liczbie mieszkańców do Elbląga. Płock (ok. 120 tysięcy mieszkańców) od 2019 r. znajduje się na miejscu drugim (za 2022 rok dochód na mieszkańca wyniósł 8386,36 zł.), Dąbrowa Górnicza (115 tys. mieszkańców), na dziesiątym (6782,07 zł), Koszalin (106 tys. Osób) na 30. miejscu (5710,24 zł.), Legnica (99 tys. osób) - na 31. (5693,01 zł), Wałbrzych (113 tys. mieszkańców) - na 39. lokacie (5478,63 zł.) i Ruda Śląska (138 tys. mieszkańców) na 43. miejscu (5290,98 zł.).

W tabeli miasteczek pierwsze miejsce zajmuje Łeba (pomorskie), gdzie zamożność per capita wynosi 22 946,10 zł. Jest to dla Łeby duży awans w rankingu, ponieważ w 2021 r. była na miejscu 11. Na ostatnim, 631 miejscu znajdują się Pieszyce (dolnośląskie), z kwotą per capita 3295,50 zł.

Jak w rankingu radzą sobie miasteczka w naszym regionie?

Frombork plasuje się w kraju na miejscu 98. (awans z 312 w 2021 r.), z kwotą 5138,97 zł. per capita, Tolkmicko na 192 (4587,14 zł, w 2021 r. było na 492.), Młynary na 276. miejscu (4393,92 zł, rok wcześniej miejsce 464.), Pieniężno na 569. miejscu (3822,55 zł, rok wcześniej miejsce 448.) Pasłęk na 592. miejscu (spadek z miejsca 557 w 2021 r.) z kwotą 3761,36 zł. Czołówkę wojewódzką tworzą w tej kategorii Mikołajki (33. Miejsce w kraju, dochód 6226,77 zł), Pasym (miejsce 71. W kraju i dochód 5394,86) i właśnie Frombork. Tolkmicko w rankingu wojewódzkim jest 10., a, Młynary - 16. Pieniężno - 30, a Pasłęk - 31.

Braniewo w rankingu miast powiatowych zajęło 190. Miejsce w kraju (3830,35 zł. per capita). Jest to awans z miejsca 233. w roku 2021. Na pierwszym miejscu w tabeli od 2010 r. są Polkowice (dolnośląskie), gdzie zamożność per capita wynosi 9668,80 zł. Na miejscu ostatnim, 267, znalazło się Działdowo z kwotą 3383,13 zł.

Wśród gmin wiejskich, na pierwszym miejscu od 2010 r. jest gmina Kleszczów (łódzkie), gdzie kwota per capita wynosi aż 29 425,54 zł. Na miejscu ostatnim, 1513., znajduje się gmina Jasło (podkarpackie), gdzie kwota ta wynosi 3188,09 zł. Różnica między gminami wynosi aż 26 237,45 zł.

Gmina wiejska Elbląg zajmuje miejsce 245. z kwotą per capita 5120,63 zł., zaliczając spadek z miejsca 147. w 2021 r.

Jak radzą sobie okoliczne gminy w województwie warmińsko-mazurskim?

Gmina Milejewo znajduje się na miejscu 813. z kwotą per capita 4466,26 zł., awansując z miejsca 890. w 2021 r. Gronowo Elbląskie zajmuje miejsce 1069. z kwotą per capita 4248,66 zł. Sytuacja tej gminy również się poprawiła, ponieważ w 2021 r. znajdowała się na miejscu 1319. Gmina Braniewo jest na miejscu 1385. z kwotą per capita 3908,11 zł.

W kategorii powiatów, w województwie warmińsko-mazurskim najlepiej radzi sobie powiat węgorzewski, będący w rankingu na miejscu trzecim, gdzie zamożność per capita wynosi 1978,07 zł. Powiatem o najniższej zamożności per capita (1013,04 zł.) w naszym województwie jest powiat nowomiejski, mieszczący się na miejscu 224 na 314 możliwych. Natomiast powiat elbląski znajduje się na miejscu 76 (1286,32 zł. per capita), zaliczając tym samym spadek o trzy miejsca w porównaniu do 2021 r..

Najbogatszym województwem jest niezmiennie od 2015 r. województwo mazowieckie (559,80 zł.), a najbiedniejszym, co może dziwić - śląskie (384,49 zł dochodu samorządu wojewódzkiego w przeliczeniu na mieszkańca.). Województwo warmińsko-mazurskie uplasowało się na pozycji jedenastej (414,49 zł.), czyli o cztery miejsca wyżej w porównaniu do 2021 r.