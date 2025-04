Ratusz z kierownikiem do spraw wspierania przedsiębiorczości

Referatem wspierania przedsiębiorczości w elbląskim ratuszu pokieruje Marek Kaszczyc. Wygrał konkurs ogłoszony przez prezydenta, zdobywając najwięcej punktów spośród siedmiu kandydatów na to stanowisko.

- Kandydat spełnił wymagania formalne, uzyskał maksymalną liczbę punktów podczas przeprowadzonego naboru, wykazał się wiedzą i znajomością ustaw wskazanych w ofercie, co zapewni prawidłowe wykonywanie zadań – czytamy w uzasadnieniu wyboru zwycięzcy konkursu.

Marek Kaszczyc ma 46 lat. Jest dyrektorem generalnym, liderem zespołów i zmiany oraz konsultantem w obszarze rozwoju osobistego, w międzynarodowych korporacjach z branży BPO/SSC, technologicznej i ubezpieczeniowej. Ma ponad 23-letnie doświadczenie zawodowe, z czego ponad 10 w rolach liderskich.

Zarządzał zespołami IT, obszarami HR, Admin i Real Estate, Wewnętrznej komunikacji, budował od podstaw strukturę i strategię globalnego zespołu Rozwoju pracowników (Learning & Development).

Jako dyrektor generalny i członek zarządu, kierował krakowskim oddziałem (1200 pracowników) międzynarodowej firmy Aon. Od 2017 roku wprowadzał na polski rynek międzynarodową korporację Xceedance i budował jej struktury od 0 do 160 pracowników. W ramach przynależności do stowarzyszeń biznesowych, prowadził rozmowy i prezentacje dla potencjalnych inwestorów. Pracował także m.in. w firmach Dialog, Sprint, Sophis Technology (Irlandia). Od stycznia 2024 roku prowadzi własną działalność gospodarczą jako konsultant biznesowy a od 2025 roku jako organizator wypraw żeglarskich.

Posiada dyplom licencjata z zarządzania organizacjami, dyplom Advance Diploma in GBS z Hackett Institute, dyplom studiów podyplomowych z obszaru psychologii przywództwa Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz studiów podyplomowych ESG Uniwersytetu Gdańskiego. Działa społecznie w Elbląskim Klubie Rotary, Akademii Przywództwa Liderów Oświaty przy Instytucie Humanites oraz angażuje się w lokalną społeczność wsi Łęcze. Prywatnie mąż i tata dwóch synów i córki.

Marek Kaszczyc ma rozpocząć pracę na stanowisku kierownika referatu wspierania przedsiębiorczości w Urzędzie Miejskim pod koniec maja. Do jego obowiązków ma należeć m.in. koordynowanie działań związanych z obsługą inwestorów, nadzór nad promocją gospodarczą miasta, przygotowywanie ofert inwestycyjnych, współpraca z instytucjami i organizacjami gospodarczymi, rządowymi i samorządowymi, nadzór nad Elbląskim Parkiem Technologicznym i Powiatowym Urzędem Pracy czy udział w targach i konferencjach

Jak stwierdza Marek Kaszczyc, swoim doświadczeniem i kontaktami oraz pasją do regionu chce wspierać miasto Elbląg w rozwoju potencjału inwestycyjnego, zachęcać firmy do lokowania biznesu w mieście, a także dzielić się pomysłami wspierającymi rozwój i zatrzymanie kapitału ludzkiego przed odpływem do większych ośrodków miejskich.