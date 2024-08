Rosną statystyki przekopu

To drugi pełen sezon, od kiedy można przepływać z Zatoki Gdańskiej na Zalew Wiślany i odwrotnie. Jaki są dotychczasowe statystyki słynnego przekopu? Ile jednostek nim przepłynęło? Poprosiliśmy o dane Urząd Morski w Gdyni.

Kanał przez Mierzeję Wiślaną, a w zasadzie port Nowy Świat ze śluzą, otwarto uroczyście 17 września 2022 roku. Dzień później można już było przeprawiać się z Zatoki Gdańskiej na Zalew Wiślany i odwrotnie, o czym wielokrotnie pisaliśmy. Cała droga wodna z Bałtyku do Elbląga jednak jeszcze nie jest gotowa. Według najnowszych przewidywań może się to stać nawet w 2026 roku, bo nadal nie wiadomo, kiedy ruszy pogłębienie ostatniego około 900-metrowego odcinka do portu w Elblągu. Dlatego obecnie niegotowym jeszcze do końca torem przepływają głównie mniejsze jednostki turystyczne. O czym świadczą statystyki, jakie otrzymaliśmy od Urzędu Morskiego w Gdyni.

W 2022 roku (czyli od września do grudnia) przez przekop dokonano 467 śluzowań, w 2023 roku było ich już 2056, a do 31 lipca 2024 roku jest ich już 3052. Urząd Morski w Gdyni, prowadząc statystyki, dzieli śluzowania na rekreacyjne, rybackie, państwowe, komercyjne (z ładunkiem i bez). Szczegóły poniżej w tabelach.

Komercyjne (towarowe) SUMA 2022 Rekreacyjne Rybackie Państwowe Komercyjne bez ładunku Komercyjne z ładunkiem Suma 467 371 3 27 39 27 467 SUMA WRZESIEŃ 220 1 9 5 1 236 SUMA PAŹDZIERNIK 140 1 10 10 9 170 SUMA LISTOPAD 11 1 7 19 5 43 SUMA GRUDZIEŃ 0 0 1 5 12 18 SUMA 2023 1082 18 151 277 61 1589 2056 SUMA STYCZEŃ 2 0 3 31 0 36 SUMA LUTY 0 0 8 28 2 38 SUMA MARZEC 0 2 11 26 4 43 SUMA KWIECIEŃ 34 0 21 27 6 88 SUMA MAJ 96 1 15 38 9 159 SUMA CZERWIEC 153 8 4 30 5 200 SUMA LIPIEC 245 1 20 5 6 277 SUMA SIERPIEŃ 291 3 26 22 0 342 SUMA WRZESIEŃ 229 2 27 37 3 298 SUMA PAŹDZIERNIK 30 1 13 9 3 56 SUMA LISTOPAD 2 0 3 8 10 23 SUMA GRUDZIEŃ 0 0 0 16 13 29 SUMA 2024 732 24 89 131 20 996 3052 SUMA STYCZEŃ 0 0 0 5 1 6 SUMA LUTY 0 0 2 12 10 24 SUMA MARZEC 8 2 1 31 3 45 SUMA KWIECIEŃ 20 4 7 22 0 53 SUMA MAJ 155 12 14 10 2 193 SUMA CZERWIEC 212 4 37 30 3 286 SUMA LIPIEC 337 2 28 21 1 389

Co ciekawe, zwiększa się liczba jednostek obcych bander, które przepływają przez śluzę przekopu. W latach 2022-223 był ich. W tym roku dotychczas już 55. Najchętniej robią to Niemcy (14 w latach 2022 i 2023, 22 do 31 lipca 2024 roku), Szwedzi (odpowiednio 8 i 6), Norwegowie (4 i 7), Holendrzy (2 i 8), Finowie (0 i 9). Przekop odwiedzały też jednostki z USA (2 w latach 2022-2023), Francji (3 w latach 2022-2023, 1 do 31 lipca 2024 r.), Litwy (2 w latach 2022-2023) oraz... Malty (2 do 31 lipca 2024 r.).

Godziny śluzowania

Przypomnijmy, że od tego roku godziny śluzowania przedstawiają się tak

- z Zalewu Wiślanego na Zatokę Gdańską o godz.: 7:30, 10:30, 13:30, 16:30

- z Zatoki Gdańskiej na Zalew Wiślany o godz.: 9:00, 12:00, 15:00, 17:45.

Statki służb państwowych specjalnego przeznaczenia i jednostki handlowe nie podlegają temu rozkładowi przepraw.

Do Portu Nowy Świat mogą wchodzić statki o długości do 100 m, szerokości do 20 m i zanurzeniu do 4,5 m. Wielkość zestawu pchanego nie może być większa niż 180 m długości, 20 m szerokości oraz 3,5 m zanurzenia. W przypadkach niezagrażających bezpieczeństwu, kapitan portu może zezwolić na wejście do portu i przejście przez śluzę statków o parametrach większych niż podane. Pierwszeństwo przy wchodzeniu do śluzy mają statki handlowe, mimo że ruch takich jednostek był dotychczas minimalny