Rozbiórki na Wiejskiej, powstanie nowy budynek

Na zlecenie Elbląskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego rozpoczęła się rozbiórka starych budynków mieszkalnych i gospodarczych przy ul. Wiejskiej. Na tej działce mają powstać mieszkania czynszowe. Zobacz zdjęcia.

Gdy w sobotę rano nasz fotoreporter pojawił się na miejscu, większość z przeznaczonych do rozbiórki budynków już była zburzona. W sumie z ziemią zostaną zrównane trzy budynki mieszkalne wybudowane w latach 20 i 30. ubiegłego wieku i sześć budynków gospodarczych, służące kiedyś za przydomowe komórki.

- Obiekty istniejące nie są wpisane do rejestru zabytków i nie podlegają ochronie konserwatorskiej. Na terenie występują liczne utwardzenia w postaci chodników i placów. Teren inwestycji graniczy od strony północnej z Parkiem Modrzewie, od strony zachodniej z zespołem szkół inżynierii środowiska, od strony południowej z budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym o czterech kondygnacjach – czytamy w dokumentach z konkursu ofert na prace rozbiórkowe, ogłoszonego przez ETBS, który tydzień temu wygrała firma Mon-Bud z Elbląga.

Przypomnijmy, że samorząd wniósł najpierw działki przy ul. Wiejskiej aportem do ETBS (które jest miejską spółką), a Rada Miejska zgodziła się także na ubieganie się przez prezydenta o dofinansowanie budowy w tym miejscu nowych mieszkań z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Między ul. Obrońców Pokoju i Wiejską ma powstać sześciokondygnacyjny budynek (wraz z kondygnacją podziemną) z 60 mieszkaniami o powierzchni od 41 do prawie 63 metrów kwadratowych, w tym dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Ostatnie 40 mieszkań, jakie do użytku oddał ETBS, znajduje się przy ul. Saperów, w budynku, w którym jeszcze kilka lat temu działał Zespół Szkół Turystyczno-Hotelarskich. Kolejne też miały powstać w tej lokalizacji, w budynku po III LO, ale okazało się, że ta nieruchomość nie spełnia wymogów technicznych, by zaadaptować ją na mieszkania. Władze miejskiej spółki znalazły więc inny teren, między ulicami Obrońców Pokoju i Wiejską. To trzy działki o łącznej powierzchni jednego hektara.