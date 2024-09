Rozpoczął się remont na 1 Maja

Część pasażu przy ul. 1 Maja czeka modernizacja. Właśnie swoje prace rozpoczęła Spółdzielnia Mieszkaniowa "Sielanka", następnie remont zacznie samorząd.

Przypomnijmy, że wniosek w sprawie remontu części pasażu przy 1 Maja (od wysokości skweru Solidarności do ul. Hetmańskiej) złożył Józef Skonieczny. Na tę inwestycję zagłosowały w Budżecie Obywatelskim 562 osoby, co wystarczyło do wygranej. Najniższą ofertę w przetargu dotyczącym remontu złożyło Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, które swoje usługi wyceniło na 375 tys. zł (urzędnicy wyceniali inwestycję na 400 tys. zł, w postępowaniu zgłosiły się trzy firmy). Zakres prac na pasażu obejmuje m.in.: prace rozbiórkowe, remont nawierzchni pasażu, w tym schodów, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z balustradami. Na realizację prac wykonawca będzie miał trzy miesiące.

Przetarg nie jest jeszcze rozstrzygnięty, ale... prace na 1 Maja już się rozpoczęły. Jak to możliwe? Prowadzi je Spółdzielnia Mieszkaniowa "Sielanka", która w planie remontów miała wykonanie dodatkowej izolacji i docieplenia cokołu budynku przy ul. 1 Maja, który do niej należy.

- Naszą część prac prowadzimy w uzgodnieniu z urzędem i zgodnie z planem remontów przyjętych przez walne zgromadzenie członków spółdzielni. Nasz wykonawca prowadzi je przed pracami miasta na pasażu, potrwają najpóźniej do 10 października - powiedziała nam Ewa Smerża, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej "Sielanka".