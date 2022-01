Ruszył przetarg na przebudowę drogi nr 22

W ciągu dwóch lat ma być przebudowana droga nr 22 od Malborka do granicy z województwem warmińsko-mazurskim. To w sumie 10 kilometrów trasy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad właśnie ogłosiła przetarg w tej sprawie.

- Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz dostosowanie parametrów do wymaganej klasy technicznej – m.in. poprzez przystosowanie nawierzchni do obciążeń do 11,5 t/oś. Rozbudowa obejmie ok. 10,2 km drogi krajowej od granic administracyjnych Malborka do granicy województwa pomorskiego z warmińsko-mazurskim, z wyłączeniem wcześniej przebudowanego skrzyżowania w Królewie Malborskim – informuje gdański oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. - Na trasie zostaną przebudowane skrzyżowania, skorygowane łuki poziome, spadki poprzeczne, przebudowany system odwodnienia i zbiorników retencyjnych. Ponadto zostaną przebudowane przepusty pod drogą krajową.

Na 10-kilometrowym odcinku powstanie lub zostanie przebudowana także ścieżka pieszo-rowerowa wraz z miejscem postoju dla rowerzystów.

Właśnie ogłoszono przetarg na wykonanie prac, zainteresowane firmy mogą składać swoje oferty do 16 lutego. Zwycięzcę przetargu powinniśmy poznać w ciągu kilku miesięcy. Będzie ona miał 19 miesięcy na realizację inwestycji od daty podpisania umowy.

Przypomnijmy, że olsztyński oddział GDDKiA przygotowuje się do przebudowy drogi krajowej nr 22 na odcinku Elbląg – Fiszewo (do granicy woj. warmińsko-mazurskiego z woj. pomorskim) wraz z budową obwodnicy Jegłownika. Wybrał nawet już nawet wykonawcę dokumentacji, ale po decyzji Krajowej Izby Odwoławczej musi jeszcze raz przeanalizować oferty firm i ponownie wybrać najkorzystniejszą ofertę. Badanie ofert trwa.