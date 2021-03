Ruszyła budowa bloku operacyjnego

Na początku marca na plac budowy w Szpitalu Miejskim w Elblągu weszły ekipy budowlane. Obok psychiatrii powstanie blok operacyjny elbląskiego szpitala. W ramach inwestycji zostaną też zmodernizowane cztery oddziały szpitalne. Zobacz zdjęcia z budowy.

Od marca trwają prace przy budowie bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim (obok psychiatrii w części szpitala przy ul. Komeńskiego). To część inwestycji polegającej na budowie nowego bloku operacyjnego i modernizacji czterech oddziałów szpitalnych: chirurgii dziecięcej, pediatrii, rehabilitacji kardiologicznej i psychiatrii.

- Całość tej inwestycji to ok 52 mln zł, w tym dofinansowanie unijne to 36 mln zł – mówił Witold Wróblewski, prezydent Elbląga na dzisiejszej konferencji prasowej.

Powierzchnia całkowita nowego bloku to 4,5 tys. m2., kubatura: 21 tys. metrów sześciennych. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to całość inwestycji powinna być zakończona w końcu 2022 r. - Pewnym problemem są inwestycje związane z oddziałami. Ponieważ jesteśmy szpitalem covidowym i na dziś w zasadzie wszystkie łóżka są pozajmowane. Wczoraj musieliśmy uruchomić kolejne 10 łóżek, bo praktycznie dziś nie byłoby wolnych łóżek w naszym mieście. I to może spowodować opóźnienia – zwrócił uwagę Mirosław Gorbaczewski, dyrektor Szpitala Miejskiego.

Obecnie zostały wylane częściowo fundamenty oraz został wymieniony grunt. - W najbliższym czasie przystąpimy do murowania stanu surowego – poinformował Maciej Latecki, zastępca dyrektora ds. technicznych Szpitala Miejskiego.

Ruszyła także modernizacja oddziału chirurgii dziecięcej. Ma być zakończona do końca czerwca tego roku. - Moim zdaniem ten termin nie jest zagrozony – mówił Mirosław Gorbaczewski

- Budowa jest na etapie wyburzeń, demontażu stanu istniejącego i stawiania ścian działowych – dodał Maciej Latecki

Inwestycje w kolejnych oddziałach będą rozpoczynane, kiedy zmniejszy się ilość pacjentów covidowych. Ratusz nie chce zamykać szpitala na czas inwestycji, wszystko ma się odbywać „w ruchu”. Ekipa budowlana dostęp na plac budowy i do modernizowanych oddziałów ma „z zewnątrz” i nie porusza się w częściach, gdzie przebywają pacjenci.