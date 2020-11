Rząd zapowiada wsparcie dla zamkniętych branż

Wraca tzw. postojowe i zwolnienie ze składek ZUS - zapowiedział w piątek (6.11) premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej. Premier podkreślał, że pakiet pomocy skonstruowano tak, aby firmy mogły korzystać z kilku instrumentów naraz.

Pomoc dla przedsiębiorców dotkniętych pandemią koronawirusa ma powrócić w podobnej formie, jak podczas pierwszej, wiosennej fali. - Musimy dopasować instrumenty finansowe do ratowania przedsiębiorców. Szacujemy, że po dynamicznym odbiciu znajdujemy się znów w kryzysie - mówił premier Morawiecki.

Wśród zapowiadanych instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców są: subwencje do 70 procent (w przypadku spadku przychodów do 30 proc.), przedłużenie okresu zwolnienia ze składek ZUS, kontynuacja dopłat do miejsc pracy w postaci postojowego i obniżonego wymiaru czasu pracy, kontynuacja gwarancji de minimis dla MŚP i płynnościowych dla dużych firm, umorzenie części subwencji z tarczy finansowej Państwowego Funduszu Rozwoju dla MSP, dofinansowanie zmiany zakresu działalności w ramach dotacji na biznes, dofinansowanie leasingu, wydłużenie programu tarczy finansowej co najmniej do wiosny 2021 roku i "polityka drugiej szansy".

fot. arch. kancelarii premiera RP

– Będziemy działać szybko i zdecydowanie, bo szybkość działania ma ogromne znaczenie. Niektóre działania będą wymagały legislacji. Będziemy stosowali możliwości ulg i dopłat od 1 listopada, czyli z mocą wsteczną - mówił premier. - Kluczowa jest obrona miejsc pracy. My gospodarkę uratujemy lepiej od innych w Europie - dodał szef rządu.