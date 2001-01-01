Są chętni na lifting zabytków

Oferty od trzech firm wpłynęły w przetargu dotyczącym remontu komunalnych budynków w Elblągu. Zadanie jest współfinansowane z Rządowego Programu Ochrony Zabytków. Zobacz zdjęcia poszczególnych obiektów.

Przypomnijmy: remontów ma się doczekać kilka budynków. Przy Browarnej 112-113, Czerwonego Krzyża 2, Obrońców Pokoju 17-17a, Pułkownika Stanisława Dąbka 60A i Zamkowej 16a.

W poszczególnych miejscach planowane są zbliżone prace, w zależności od obiektu będzie realizowane m.in. przemurowanie i naprawa kominów, roboty dekarskie w zakresie obróbek blacharskich i orynnowania budynku, wymiana pokrycia dachowego, częściowa wymiana i wzmocnienie elementów konstrukcyjnych więźby dachowej, montaż wyłazów dachowych i ław kominiarskich, wymiana instalacji odgromowej, remont cokołów, remont tarasu na stropodachu, remont schodów zewnętrznych i odtworzenie schodów zewnętrznych, zagospodarowanie terenu, prace termomodernizacyjne etc.

Kryteria brane pod uwagę dla każdej części zamówienia to cena (60 proc.) i okres gwarancji (40 proc.).

Zamówienie podzielone jest na części. Pierwsza dotyczy budynku przy ul. Browarnej, druga Czerwonego Krzyża, trzecia Obrońców Pokoju, czwarta Dąbka, piąta Zamkowej. Podajemy kwoty brutto.

Firma "DACH-SYSTEM" Mariusz Drej z Oleszna złożyła ofertę na I (900 tys. zł) i V (550 tys. zł) część zamówienia.

Firma BiT Dariusz Brodziak z Elbląga złożyła ofertę na I (665 tys. zł), II (ponad 1,2 mln zł), III (808 tys. zł), IV (ponad 1,3 mln zł) i V (397 tys. zł) część zamówienia.

Firma Aurea Porta Konserwacja Zabytków Tomasz Korzeniowski z Gdańska złożyła ofertę na I (55 tys zł), II (ponad 1,5 mln zł) i V (343 tys, zł) część zamówienia.

Miasto na poszczególne części zamówienia chce przeznaczyć kolejno (I) 555 tys. zł, (II) ponad 1,1 mln zł, (III) 834 tys. zł, (IV) niespełna 1, 4 mln zł, (V) 360 tys. zł. Teraz nad poszczególnymi ofertami pochylą się urzędnicy.