Siedem chętnych firm na gastronomię przy basenie

W połowie kwietnia informowaliśmy, że MOSiR ogłosił przetarg na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie gastronomii w Parku Wodnym Dolinka. Ilu chętnych złożyło oferty w tym postępowaniu?

Na początek przypomnijmy. Przetarg obejmuje dwa lokale gastronomiczne na I piętrze budynku (powierzchnia 39,7 m kw. i 21 m kw.), zaplecze magazynowe (8,8 m kw.) i teren przyległy (590,41 m kw.). Dzierżawa ma obejmować także „nieruchomość gruntową o łącznej powierzchni 100 m2 (20m x 5m) przeznaczoną na prowadzenie działalności gastronomicznej z możliwością postawienia pojazdu typu food truck.

- Alternatywnie Wydzierżawiający dopuszcza także możliwość zabudowy gruntu lekkim kontenerem usługowym pod warunkiem uzyskania zgody Wydzierżawianego, zgody Departamentu Urbanistyki i Architektury UM w Elblągu – jeżeli będzie to wymagane, z zastrzeżeniem przywrócenia gruntu do stanu pierwotnego po zakończeniu każdego sezonu letniego - czytamy w dokumentacji przetargowej.

W poszczególnych miejscach parku wodnego mają być prowadzone lokal typu fast-food, kawiarnia, na terenie parku nie dopuszcza się natomiast sprzedaży alkoholu. Umowa dzierżawa ma obejmować trzy sezony letnie od 2025 do 2027 roku, gastronomia ma działać w tych samych godzinach, co park wodny (od otwarcia do 17 sierpnia w godz. 9-20, od 18 sierpnia do 31 sierpnia – 9-19, od 1 września do zamknięcia – w godz. 10-18).

Park wodny ma zostać otwarty na przełomie czerwca i lipca. Zakończenie funkcjonowania obiektu w każdym sezonie ma być zależne od pogody, „około 7/15 września”.

Zapytaliśmy, jakie oferty wpłynęły w tym postępowaniu.

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu informuje, że do 7 maja 2025 r. wpłynęło łącznie 7 ofert pisemnych w postępowaniu dotyczącym dzierżawy lokalu i gruntu z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną przy Parku Wodnym „Dolinka”. Jedna z ofert została odrzucona, ponieważ nie spełniała wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu. Obecnie trwa procedura przetargowa, która zakończy się w momencie podpisania umowy z wybranym dzierżawcą. Wszyscy oferenci zostali już poinformowani o wynikach postępowania. Oficjalna informacja o wyniku zostanie opublikowana na stronie internetowej: bip.mosir.elblag.eu w zakładce „Przetargi (dzierżawa, najem, sprzedaż, rezerwacja) BIP MOSiR” po zakończeniu procedur związanych z tym postępowaniem. Następnie zostanie podpisana umowa z nowym dzierżawcą - odpowiada na nasze pytania MOSIR.

Oferty złożyły firmy PPHU Milena Jarmoła z Błudowa, SĄSIEDZI Spółka Cywilna Tomasz Pieciukiewicz i Paweł Ukleja z Elbląga, Firma Handlowa ”Rudnicki” Katarzyna Rudnicka z Elbląga, TAKE IT EASY Sp. z o.o. z Gdańska, DEVKAR Karol Gąsienica ”Fronek” z Gdańska, GASTRONOM Zofia Żukowska z Elbląga, NARUSA GASTRO Sp. z o.o. z Fromborka.

- Przy wyborze oferty wydzierżawiający kieruje się dwoma kryteriami, z których każdy ma przyporządkowaną wagę po 50 punktów. Jednym z kryteriów jest oferowana wysokość czynszu miesięcznego dzierżawy, a drugim kryterium jest oferowany sposób prowadzenia działalności gastronomicznej, czyli koncepcja funkcjonalno-użytkowa. Cena wywoławcza wynosiła 2 549,01 zł brutto. Oferenci zaproponowali kwoty od 2899 zł do 22.140 zł brutto - informuje MOSiR.

Wyniki przetargu mają zostać oficjalnie ogłoszone 28 maja.