Śmieci będą droższe?

Podczas najbliższej sesji, którą zaplanowano na 24 czerwca, pod głosowanie elbląskich radnych poddany zostanie projekt uchwały, która zmieni ceny za wywóz śmieci. Mieszkańcy muszą się przygotować na podwyżki do 1 września br.

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu nowe, wyższe ceny, to przede wszystkim skutek deficytu w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. W 2020 roku wyniósł on ponad 200 tys. zł.

- W Elblągu w ciągu ostatnich lat koszty obsługi systemu były wyższe od uzyskiwanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a powstałe deficyty musiały być pokryte z innych źródeł dochodowych, kosztem ograniczania wielu zadań publicznych szczególnie o charakterze inwestycyjnym - czytamy między innymi w projekcie uchwały.

Nowe, wyższe ceny, które miałyby obowiązywać od 1 września 2021 roku to przy selektywnej zbiórce odpadów:

- 21 zł miesięcznie od osoby, w przypadku pierwszych 4 mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość (dotychczas 17,4 zł)

- 13,20 zł miesięcznie od osoby, w przypadku od 5 do 10 mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość (dotychczas 10,90 zł)

- 1,30 zł miesięcznie od osoby w przypadku 11 i następnych mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość (dotychczas 1,10 zł)

Nowe ceny za odpady niesegregowane to:

- 42 zł miesięcznie od osoby, w przypadku pierwszych 4 mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość (dotychczas 34,80 zł)

- 26,40 zł miesięcznie od osoby, w przypadku od 5 do 10 mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość (dotychczas 21,80 zł)

- 2,60 zł miesięcznie od każdego mieszkańca w przypadku 11 i następnych mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość (2,20 zł)

Jak czytamy dalej w projekcie uchwały, widoczny jest systematyczny wzrost kosztów odbioru odpadów, który wynika z rosnących kosztów pracy, materiałów i energii. - To znajduje swoje odzwierciedlenie w uzyskiwanych przez miasto cenach odbioru odpadów. Rosnące zaś koszty opłat za składowanie odpadów i zagospodarowanie niektórych ich frakcji, w tym tzw. frakcji wysokoenergetycznej (RDF) mają istotny wpływ na wyniki Zakładu Utylizacji Odpadów i powodują konieczność zmiany cennika za przyjęcie odpadów do zagospodarowania. Pierwsze miesiące 2021 r. wskazują jednocześnie na wzrost ilości odpadów odbieranych i zagospodarowywanych w ZUO w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Przedstawione okoliczności skutkują wzrostem wydatków ponoszonych przez miasto szacunkowo o ok. 5 mln zł rocznie w stosunku do roku 2020 roku, w tym z tytułu wzrostu kosztów odbioru odpadów o ok. 1,5 mln zł, zmiany cennika Zakładu Utylizacji Odpadów o ok. 3,6 mln zł – czytamy w dokumencie.

Nowe ceny miałby obowiązywać od 1 września 2021 roku.