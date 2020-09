Spichlerze mają dominować na wyspie

Nad Wyspą Spichrzów mają dominować dwa spichlerze, które mogą mieć nawet siedem kondygnacji. To jeden z zapisów planu zagospodarowania przestrzennego tej części miasta, nad którym dzisiaj debatowali radni z komisji gospodarki.

O projekcie uchwały w sprawie nowego planu zagospodarowania Wyspy Spichrzów pisaliśmy kilka dni temu. Dzisiaj na posiedzeniu komisji gospodarki miasta Katarzyna Wiśniewska, dyrektor departamentu urbanistyki i architektury Urzędu Miejskiego, odpowiadała na pytania radnych w tej sprawie. Szczególnie związane z kontrowersyjnym zapisem dotyczącym możliwości lokalizacji na terenie między mostami galerii handlowej.

- Chciałabym wszystkich uspokoić w sprawie zapisu o galerii handlowej. Nie będzie to wielkopowierzchniowy obiekt, jak to powszechnie rozumiemy. Taki zapis pochodzi ze studium uwarunkowań w 2010 roku i zgodnie z przepisami musiał się znaleźć w projekcie planu. Galeria może być zrealizowana w jednym lub dwóch planowanych spichlerzach, może to też być zabudowa parterowa, jak to widzimy na europejskich starówkach, gdzie obiekty handlowe i usługowe mieszczą się na parterze i możemy do nich wchodzić z zewnątrz lub poruszać się w nich wewnątrz gdy są połączone – wyjaśniał Katarzyna Wiśniewska. - Zapisy planu dotyczące kształtowania zabudowy, jej intensywności chronią przed stworzeniem na wyspie jednego obiektu wielkopowierzchniowego. Będziemy pilnować tego, by w procesie sprzedaży tych terenów osiągnąć efekt, jaki sobie zaplanowaliśmy.

Jak wynika z projektu planu zagospodarowania przestrzennego, na Wyspie Spichrzów dominować mają właśnie spichlerze – dwa budynki nawiązujące do historycznej zabudowy, które mogą mieć nawet 7 kondygnacji i będą mogły powstać w sąsiedztwie pubu położonego przy moście. Na pozostałym terenie maksymalna zabudowa będzie możliwa do 5 kondygnacji, a na terenach rekreacyjnych do 3 lub 4. Na parterach budynków mają znajdować się różnego rodzaju usługi, na wyższych kondygnacjach – mieszkania.

Plac w sercu Wyspy Spichrzów, zwany przez elblążan cyrkowym, ma być przeznaczony jako miejsce organizacji imprez, tak jak dotychczas, lub do wypoczynku. - Plac między ul. Tartaczną a Warszawską ma być terenem parkingowym z możliwością budowy parkingów wielokondygnacyjnych, kubaturowych – tłumaczyła Katarzyna Wiśniewska. - W północnej części wyspy, okolicach ul. Orlej, Szańcowej – ma pozostać bez zmian. Miejsce, w którym obecnie istnieje komis samochodowy, będzie przeznaczony pod mieszkania. Chcemy też otworzyć fosę na rekreację.

Jak dodała dyrektor departamentu urbanistyki i architektury, inspiracją dla tworzenia nowego planu był m.in. konkurs na opracowanie koncepcji urbanistycznej zagospodarowania Wyspy Spichrzów z 2013 roku. Nagrodzone prace do dzisiaj można oglądać na stronie internetowej urzędu.

Głosowanie nad nowym planem zagospodarowania Wyspy Spichrzów odbędzie się 24 września na najbliższej sesji Rady Miejskiej. Radni zapewne poprą uchwałę, która powinna wejść w życie w ciągu kilku miesięcy od uchwalenia. Będzie podstawą do przygotowania przetargów związanych ze sprzedażą poszczególnych działek.