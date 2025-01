Spółka z norweskim kapitałem inwestuje na Modrzewinie

Na Modrzewinie, przy ul. Sulimy i w pobliżu Elbląskiego Parku Technologicznego, powstaje fabryka firmy IKM HVAC Production, będącej częścią norweskiego koncernu IKM, działającego w branży energetycznej.

Firma IKM działa w Elblągu od 2016 r. Zaczynała od biura inżynierskiego, następnie kupiła przy ul. Sulimy dwie działki o łącznej powierzchni 13 tys. m kw. i kilka miesięcy temu rozpoczęła na jednej z nich budowę nowej fabryki.

- Wybraliśmy dla IKM działkę w najbliższym sąsiedztwie Elbląskiego Parku Technologicznego. To wymagająca lokalizacja, ale mamy bardzo ścisłe plany co do współpracy z EPT i to nam odpowiada. Duża działka pozwala nam zlokalizować nową dwunawową halę wraz z biurowcem tak, aby było miejsce na ekspansję w przyszłości – mówił Daniel Dłuszczakowski, general manager w IKM HVAC Production w wywadzie, jakiego udzielił magazynowi „Focus on Bussiness”. - W fabryce będziemy kontynuować produkcję wyłącznie ze stali nierdzewnej. Dodatkowo chcemy rozwinąć się w kierunku dostaw bardziej zaawansowanego wyposażenia z zakresu HVAC. Powstanie specjalistyczna przestrzeń do produkcji i montażu urządzeń pracujących w strefach zagrożonych wybuchem, co w branży oil & gas już staje się normą. Nowoczesny obiekt będzie przyjaznym miejscem pracy, a zatrudnienie w nim znajdzie docelowo 20-30 nowych pracowników. Umocnimy swoją pozycję jako dostawca, na pewno też zyskamy dzięki tej inwestycji wizerunkowo i marketingowo. Umożliwi nam to dalszy dynamiczny rozwój – dodał Daniel Dłuszczakowski (cały wywiad można przeczytać tutaj), który przed zarządzaniem w IKM HVAC Production był dyrektorem innej działającej na Modrzewinie norweskiej spółki Acoustics, specjalizującej się w produkcji elementów na platformy wiertnicze i która w 2014 otrzymała Nagrodę Prezydenta Elbląga w kategorii działalność gospodarcza.

Dodajmy, że HVAC to akronim z języka angielskiego od słów: Heating, Ventilation, Air Conditioning. Czyli system odpowiadający za zapewnienie odpowiedniego komfortu cieplnego oraz dbanie o stałą wymianę i odpowiednią jakość powietrza w inteligentnych, energooszczędnych i przyjaznych dla środowiska budynkach.