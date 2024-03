Sprzedaż Rangór. Obiekt oglądało kilkunastu inwestorów, żaden nie stanął do przetargu

Władze powiatu elbląskiego o pół miliona obniżyły cenę sprzedaży budynku i działki po zlikwidowanym przez nie Domu Pomocy Społecznej w Rangórach. – Dotychczas obiekt oglądało kilkunastu inwestorów, żaden z nich nie zdecydował się na udział w poprzednich przetargach – mówi wicestarosta elbląski Ryszard Zając. Piąta próba sprzedaży nieruchomość już 9 maja.

Cztery podejścia do sprzedaży nieruchomości i działki po zlikwidowanym przez władze powiatu elbląskiego Domu Pomocy Społecznej w Rangórach nie przyniosły efektów. Żaden inwestor nie złożył oferty w dwóch przetargach, analogiczna sytuacja miała miejsce w ogłaszanych dwukrotnie przez powiat negocjacjach. - Trudno mi odpowiedzieć na pytanie dlaczego tak się stało. Dotychczas obiekt oglądało kilkunastu inwestorów, jednak żaden z nich nie przystąpił do przetargu. Moim zdaniem potrzebny jest tu ktoś, kto będzie miał pomysł na to miejsce - mówi Ryszard Zając, wicestarosta elbląski.

9 maja powiat będzie kolejny raz próbował sprzedać w drodze przetargu nieruchomość. - Wykonaliśmy nową wycenę. Zgodnie z nią budynek wraz z działką jest wart 2,5 mln zł. To bynajmniej nie oznacza, że nieruchomość straciła na wartości ze względu na pogarszający się stan techniczny jej infrastruktury – mówi Ryszard Zając, wicestarosta elbląski.

Wicestarosta podkreśla, że obiekt jest ogrzewany i monitorowany. Czy taka cena skusi inwestorów? Jaki pomysł mają na nieruchomość władze powiatu, gdy nie znajdą kupca? – Nie zakładamy na razie takiej opcji. Będziemy próbowali szukać inwestora aż do skutku – zaznacza Ryszard Zając.

Przypomnijmy, że radni zlikwidowali Dom Pomocy Społecznej w Rangórach 31 grudnia 2021 roku, w drodze uchwały i niemal jednomyślnie. Jak między innymi wyjaśniał wówczas starosta elbląski Maciej Romanowski, likwidacja domu pomocy miałaby być efektem: "znacznego spadku odnotowywanego od jesieni ubiegłego roku ilości kierowanych osób do stacjonarnych placówek pomocy społecznej, który spowodował, że dwie placówki znalazły się w bardzo trudnej sytuacji finansowej, powodującej brak możliwości zbilansowania wydatków z osiągniętymi dochodami" Po raz pierwszy konieczne miało być dołożenie do dwóch domów opieki społecznej w powiecie elbląskim około 700 tys. zł. (ok. 500 tys. do DPS w Tolkmicku i ok. 150 tys. zł do DPS w Rangórach).

