Sulimy częściowo pod młotek

Miasto chce sprzedać niezabudowaną nieruchomość przy ul. Sulimy. Ma prawie 9 tys. metrów kwadratowych powierzchni. Cena? 940 tys. zł netto.

Nieruchomość położona jest w sąsiedztwie Elbląskiego Parku Technologicznego, magazynów oraz nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje techniczno-przemysłowe.

„W związku z tym, że na wysokości działki nr 834/4 nie ma urządzonej drogi, jej przyszły nabywca będzie zobowiązany do wybudowania odcinka ul. Sulimy, w sposób umożliwiający skomunikowanie działki z drogą” - czytamy w dokumentacji postępowania. „Na nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, usytuowana jest tymczasowa droga wykonana z płyt betonowych, która zapewnia dojazd do działki nr 833/2. Droga ta została zrealizowana bez stosownych uzgodnień. Właściciel działki nr 833/2 został zobowiązany do zapewnienia dojazdu do swojej nieruchomości bezpośrednio z działki nr 866 oraz poinformowany, że nie wykonanie powyższego będzie skutkować utratą możliwości dojazdu do własnej nieruchomości, w przypadku wyłonienia nabywcy działki nr 834/4”.- czytamy w dokumentacji przetargowej.

Nieruchomość jest na obszarze uzbrojonym w media komunalne. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego mogą powstać tam obiekty produkcyjne, składy i magazyny bądź zabudowa usługowa. Nabywca będzie musiał rozpocząć tam zabudowę najpóźniej do 2029 r. za kończyć przed 2031 r.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim 18 listopada.

To nie pierwsze podejście do sprzedaży m.in. tej działki, wcześniej wchodziła w skład wystawianego na sprzedaż kompleksu nieruchomości, o czym pisaliśmy tutaj.