Sulimy niezmiennie pod młotek

Miasto nadal chce sprzedać niezabudowane nieruchomości przy ul. Sulimy. Dla tych terenów wydano dwa zarządzenia, dwie działki wyceniono na ponad 1 mln 440 tys. zł plus VAT, kolejne trzy na niemal 3 mln 430 tys. zł plus VAT.

Pierwszy kompleks działek ma łącznie ok. 1,4 ha, drugi 3,4 ha. Dodajmy, że te działki miasto próbowało już wcześniej sprzedać w różnych konfiguracjach, o czym pisaliśmy m. in. tutaj oraz w tym artykule. Niemal dwa lata temu informowaliśmy, że cenę wywoławczą wszystkich tych działek przy ul. Sulimy rzeczoznawcy ustalili na 4,6 mln zł netto (plus VAT).

W obu przypadkach mowa o działkach pod tereny obiektów produkcyjnych składów i magazynów bądź zabudowy usługowej.