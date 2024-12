Sulimy raz jeszcze

Miasto ponownie próbuje sprzedać niespełna hektarową działkę przy ul. Sulimy. Cena wywoławcza to ponownie 940 tys. zł netto.

Przypomnijmy, Nieruchomość o powierzchni prawie 9 tys. m kw., położona jest w sąsiedztwie Elbląskiego Parku Technologicznego, magazynów i nieruchomości przeznaczonych dla inwestycji techniczno-przemysłowych.

„W związku z tym, że na wysokości działki nr 834/4 nie ma urządzonej drogi, jej przyszły nabywca będzie zobowiązany do wybudowania odcinka ul. Sulimy, w sposób umożliwiający skomunikowanie działki z drogą” - czytamy w dokumentacji postępowania. „Na nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, usytuowana jest tymczasowa droga wykonana z płyt betonowych, która zapewnia dojazd do działki nr 833/2. Droga ta została zrealizowana bez stosownych uzgodnień. Właściciel działki nr 833/2 został zobowiązany do zapewnienia dojazdu do swojej nieruchomości bezpośrednio z działki nr 866 oraz poinformowany, że nie wykonanie powyższego będzie skutkować utratą możliwości dojazdu do własnej nieruchomości, w przypadku wyłonienia nabywcy działki nr 834/4”.- czytamy w dokumentacji przetargowej.

Do sprzedaży jest wystawiona działka oznaczona czerwoną linią, w sąsiedztwie Grupy Żywiec i Hydropress (Ortofotompapa UM Elbląg)

Teren nieruchomości jest uzbrojony w media komunalne. Mogą powstać tam obiekty produkcyjne, składy i magazyny, zabudowa usługowa. Nabywca będzie musiał rozpocząć tam zabudowę najpóźniej do 2029 r., zakończyć przed 2031 r.

Przetarg odbędzie się 10 lutego w Urzędzie Miejskim.

To drugie podejście do sprzedaży tej jednej działki, wcześniej wchodziła w skład również wystawianego na sprzedaż kompleksu nieruchomości, o czym pisaliśmy tutaj.