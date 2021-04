Światłowód nie dla wszystkich

- Do światłowodu mamy 10 metrów, ale podłączyć się nie możemy, bo naszego adresu nie ma w projekcie. Ktoś projektował sieć zza biurka i nie uwzględnił nowych adresów. A na sąsiedniej ulicy podłączają z kolei sieć do niezabudowanych jeszcze działek – napisał do nas jeden z Czytelników.

O budowie m.in. w Elblągu sieci światłowodowej o wysokiej przepustowości pisaliśmy kilka tygodni temu. Po publikacji otrzymaliśmy kilka sygnałów od Czytelników, którzy podkreślali, że nie będą mogli skorzystać z podłączenia do sieci, mimo że mieszkają w jej sąsiedztwie.

- Mam do światłowodu 10 metrów od swojego domu, ale nie mogę się do niego podłączyć, bo mojego domu nie ma w projekcie. Okazuje się, że było to projektowane zza biurka i nie uwzględnili nowych domów wybudowanych w ciągu ostatnich kilku lat – napisał do nas jeden z mieszkańców ul. Chrobrego. - Ciekawostek jest więcej. Na Grudziądzkiej jeden dom podłączają, drugi sąsiedni – nie. A na Sowiej mają podłączyć niektóre działki bez domów. Nie znam logiki, jak to działa, ale jest jak jest. Pewnie za 3 lata znów będą kopać...

Przypomnijmy, że szybką sieć światłowodową buduje Nexera, pierwszy w Polsce wyłącznie hurtowy operator telekomunikacyjny, w ramach krajowego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Powstaje w 14 obszarach centralnej i północno-wschodniej Polski - w miejscach, gdzie w światłowód nie zainwestowali czołowi krajowi operatorzy. W zasięgu sieci ma się znaleźć milion gospodarstw domowych oraz 1 900 placówek oświatowych. W powiecie elbląskim to docelowo 5 tysięcy adresów, w Elblągu 7,5 tys., a w powiecie braniewskim 3,5 tys. adresów. Szczegółowe lokalizacje można sprawdzić można sprawdzić na interaktywnej mapie. Inwestycja ma być gotowa w 2022 roku.

Co mają zrobić mieszkańcy ulic, przy których zostały zamontowane skrzynki dostępowe do sieci światłowodowej, ale nie dotyczą ich posesji? Niestety, czekać.

- Realizujemy zadanie, które zostało zdefiniowane co do zakresu przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (projekt Ministerstwa Cyfryzacji – red.) i jako program POPC2 ogłoszone w przetargu. Obecnie realizujemy ten projekt zgodnie z założeniami tego programu. Nowe budynki nie mogły być ujęte w tym projekcie ponieważ dane adresowe były zbierane kilka lat temu. Na obecnym etapie realizacji / w tym projekcie POPC2 / nie ma możliwości rozbudowy o nowe adresy – realizujemy przedmiot przetargu, który jest ograniczony co do zakresu i czasu wykonania wyjaśnia Piotr Żmich, regionalny menadżer Nexery. - Nowe adresy będą możliwe do zaprojektowania i wybudowania w następnych programach, które przygotowuje Ministerstwo Cyfryzacji. Będziemy też angażować środki własne jako Nexera na rozbudowę sieci, jednak obecnie koncentrujemy się na zakończeniu i rozliczeniu projektu POPC2.