Dwa szkolenia on line i dyżur telefoniczny organizuje w tym tygodniu elbląski oddział ZUS

1) dyżur telefoniczny 25.03.2021 r. w zakresie Świadczenia pieniężnego z ubezpieczenia chorobowego, w godz. 8:00 do 14:00 pod numerem (55) 641 92 87.

2) bezpłatne szkolenie on-line 24.03.2021 r. o godzinie 10.00 w zakresie świadczeń emerytalno-rentowych. W trakcie szkolenia omówimy:

- Jak złożyć wniosek?

- Co powinien zawierać wniosek?

- Jakie dokumenty są wymagane dokumenty.

3) bezpłatne szkolenie on-line 25.03.2021 r. o godzinie 11.00 na temat elektronicznych usług udostępnionych przez ZUS dla klientów. W trakcie szkolenia omówimy:

- PUE – dostępne funkcje, wysyłanie wniosków.

- E-Płatnik – aplikacja dla płatników składek.

- Program Płatnik.

- E-wizyty –kontakt on-line z doradcą ZUS.

Zapisy przyjmujemy dla obu szkoleń do 23 marca 2021 r. tylko mailowo na adres Elblag_szkolenia@zus.pl

W zgłoszeniach prosimy o podanie:

- Adresu e-mail, na który wyślemy zaproszenie.

- Datę i temat szkolenia/webinarium.

- Numer telefonu do kontaktu.

Szkolenia prowadzone będą za pośrednictwem Cisco Webex Meeting. W dniu spotkania na wskazany przez Państwa adres mailowy wyślemy link do wydarzenia. Dołączenie do spotkania będzie możliwe poprzez kliknięcie w treści maila przycisku Join meeting (dołącz do spotkania).