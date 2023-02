Szlak kulturowy w Kanale

Żeglarski szklak kulturowy Kanału Elbląskiego, Delty Wisły i Pojezierza Iławskiego ma być sposobem na ożywienie turystyki w naszym regionie. Dziś (7 lutego) w Buczyńcu podpisano list intencyjny. Zobacz zdjęcia.

- Teren od Iławy poprzez Kanał Elbląski aż do Zalewu Wiślanego, czy delty Wisły, ma ogromny potencjał turystyczny. Zarówno jeżeli chodzi o historię materialną jak i niematerialną - mówił Zbigniew Ptak, pełnomocnik marszałka woj. pomorskiego ds. aktywizacji gospodarczej Żuław i Zalewu Wiślanego. - To są unikatowe rzeczy w skali Europy: mosty, pochylnie, śluzy...

- Mamy coś, co często umyka naszej uwadze. mam na myśli techniczną myśl ludzką, która dokonała istotnych przekształceń krajobrazowych. Cały czas podkreślam, że twórca Kanału Elbląskiego Jacob Steenke jest tak samo wart uwagi, jak malarze lub rzeźbiarze- dodał Marian Jurak z Warmińsko - Mazurskiej Organizacji Turystycznej.

Pierwszy krokiem do zwiększenia turystyki w naszym regionie było podpisanie listu intencyjnego w sprawie powołania „Żeglarskiego szlaku kulturowego Kanału Elbląskiego, Delty Wisły i Pojezierza Iławskiego“. Założeniem projektu jest zwiększenie liczby turystów na szlaku, aktywizacja gospodarcza obszaru wokół szlaku, opracowanie spójnej komunikacji marketingowej oraz powstanie marki szlaku. Uroczystość odbyła się dziś (7 lutego) w Izbie Historii Kanału Elbląskiego w Buczyńcu.

- Kulturowy szlak żeglarski to nie jest taka oczywista sprawa. To jest wyjątkowy pomysł - ma funkcję edukacyjną: mówi o historii i tożsamości naszych ziem. Chcielibyśmy, aby turyści czuli się tu bezpiecznie i komfortowo, do tego trzeba jednak ten szlak zagospodarować - mówiła Marta Chełkowska z Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. - To chociażby przystań z parkingiem, która jest skomunikowana z innymi miejscami: zabytkami, stacją paliw, szlakami turystycznymi.

- Trzeba zrobić miejsca, w których będzie można integrować się z wodniakami, gdzie będzie można bezpiecznie postawić jednostkę pływającą i zwiedzić okoliczne atrakcje - mówił Zbigniew Ptak.

- Chciałbym, abyśmy zostali alternatywą dla Wielkich Jezior Mazurskich. Mamy przecież potencjał: Jeziorak, Kanał Elbląskie, Zalew Wiślany a także Zatoka Gdańska. To wszystko jest dostępne dla jachtów w regionie - uzupełnił Edward Pietrulewicz, dyrektor Delegatury Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego w Elblągu.

List intencyjny podpisali przedstawiciele następujących organizacji i instytucji: Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, Warmińsko - Mazurska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie „Żuławy“, Stowarzyszenie Łączy nas Kanał Lokalna Grupa Działania, Stowarzyszenie „Gościńce Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego“, Państwowe Gospodarstw Wodne „Wody Polskie“ oraz Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej.