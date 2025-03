Szpital Miejski celuje w fotowoltaikę

Dokumentacja projektowa i wykonanie na jej podstawie instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii, a także wymiana oświetlenia zewnętrznego – przetarg na takie zadania ogłosił właśnie Szpital Miejski w Elblągu. Termin składania ofert upływa 28 marca.

– Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z wykonawstwem instalacji fotowoltaicznej na dachach budynków szpitala oraz na gruncie w pobliżu bloku operacyjnego, magazynu energii, modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie dwóch kompleksów Szpitala, a także systemu informatycznego dla sprawnej akwizycji danych oraz ich modelowania i optymalizacji – czytamy w dokumentacji postępowania.

Inwestycja jest podzielona na trzy etapy, opracowanie dokumentacji, realizacja prac i uruchomienie instalacji. Okres realizacji zamówienia to pół roku.

- Przed przystąpieniem do wykonywania prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest w ramach Etapu I do wykonania inwentaryzacji technicznej obiektów i infrastruktury energetycznej, oraz audytu energetycznego oraz pozyska i zweryfikuje dane i materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia (tzw. dane wyjściowe do projektowania), wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia - czytamy m. in. w dokumentacji.

W przetargu brane są pod uwagę trzy kryteria, cena (70 proc.), termin gwarancji (20 proc.), termin wykonania (10 proc.). Można wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.