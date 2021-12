Ta działka jeszcze poczeka na kupca

Nie doszło do przetargu w sprawie sprzedaży działki przy skrzyżowaniu ul. Robotniczej i Obrońców. Żaden z potencjalnych inwestorów nie wpłacił wadium, więc do planowanej na poniedziałek licytacji nie doszło.

Miasto wystawiło na sprzedaż niezabudowany teren o powierzchni ok. 2 tys. m kw., znajdujący się przy starej pętli tramwajowej, na rogu ul. Robotniczej i Obrońców Pokoju. Jest ona przeznaczony pod zabudowę usługową. Cena? 840 tys. zł netto plus VAT.

- Nabywca będzie zobowiązany do ustanowienia na nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu, służebności polegającej na prawie przejścia i przejazdu przez teren działki nr 446/1, na rzecz każdoczesnego właściciela /współwłaściciela /użytkownika wieczystego działek nr: 446/2, 379/1. Opisana służebność ustanowiona zostanie aktem notarialnym zbycia nieruchomości, stanowiącej przedmiot przetargu – informowali urzędnicy w ogłoszeniu przetargowym, dodając, że nabywca będzie zobowiązany do rozpoczęcia inwestycji do końca 2025 roku i jej zakończenia do 31 grudnia 2027 roku.

W związku z tym, że nikt w postępowaniu przetargowym nie wpłacił wadium, licytacja planowana na 20 grudnia się nie odbyła. Miasto prawdopodobnie za jakiś czas ponownie wystawi tę działkę na sprzedaż.