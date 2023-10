Tak powstaje Porta Mare

Do listopada przyszłego roku ma zakończyć się budowa Porta Mare, kompleksu biurowego powstającego na Wyspie Spichrzów. Dzisiaj dziennikarze lokalnych mediów mieli okazję odwiedzić plac budowy. Zobacz zdjęcia.

Porta Mare to kompleks biurowy, składający się z siedmiu segmentów w kształcie nawiązującym do staromiejskich kamienic. Ma tu powstać około 10 tysięcy m kw. powierzchni do najmu na działalność usługowo-biurową. To główne założenia rządowego programu Fabryka, z którego inwestycja jest finansowana.

- Trzy tygodnie temu z Programu Fabryka otworzyliśmy budynek klasy A w Stalowej Woli, w pierwszym kwartale 2024 roku oddajemy Włocławek. Otworzyliśmy budowy w Chełmie i Zamościu. Elbląg przewidujemy oddać do użytkowania w listopadzie przyszłego roku. To będzie jeden z najnowocześniejszych budynków w Elblągu, mam nadzieję, że dobrze wykorzystany. Mamy już potencjalnych najemców - mówi Andrzej Broniewski, członek zarządu spółki Operator ARP, należącej do Agencji Rozwoju Przemysłu, która dofinansowała elbląską inwestycję kwotą ok. 100 mln złotych.

- Prowadzimy rozmowy w kierunku podpisywania umów z najemcami nie tylko z Elbląga ale również z Polski i zagranicy. Dotyczą one obecnie 30 procent powierzchni do wynajęcia, sukcesywnie ta pula będzie zwiększana wraz ze wzrostem inwestycji. Nazwy konkretnych firm są objęte na razie tajemnicą biznesową. To jest między innymi branża IT i bankowość. Porta Mare ma być alternatywą dla Trójmiasta, stawki najmu powinny być o oko. 30 procent niższe niż w Trójmieście – mówi Maciej Wojtczak, prezes spółki Fabryka - Porta Mare. – Chcemy, by to miejsce stanowiło synergię miejsca do pracy, ale zarówno do wypoczynku i spędzania wolnego czasu dla elblążan.

Jak zapewnia wykonawca – spółka ARP Budownictwo – inwestycja przebiega zgodnie z harmonogramem. Najbardziej skomplikowana pod względem technologicznym część – czyli fundamenty - już jest zrealizowana. Trwa budowa drugiej kondygnacji.

- Wbiliśmy w grunt ponad 700 paliw, posadzka w części garażowej jest metr poniżej lustra wody, więc cały czas pracowały pompy, potrzebny był specjalny beton. Technologicznie wyjście z tej ziemi było bardzo skomplikowane, ale już wyszliśmy na powierzchnię, to już będzie widać, że ten obiekt będzie rósł w oczach – zapewnia Andrzej Broniewski.

Wizualizacja Porta Mare (materiały inwestora)

Nowoczesny budynek, nawiązujący do historii

Newralgicznym momentem okazały się także problemy poprzedniego wykonawcy – firmy Tasbud, który zszedł z placu budowy, a zastąpiła go spółka ARP Operator. – Prowadzimy rozmowy w zakresie ugody z Tasbudem, ale nie możemy przedstawić szczegółów. Prace na budowie są zgodne z harmonogramem – dodaje Maciej Wojtczak.

Biurowiec Porta Mare będzie miał sześć kondygnacji, ma nawiązywać do tradycyjnej zabudowy. Projekt był konsultowany z konserwatorem zabytków.

- Podczas prac konserwatorskich odnaleźliśmy szereg pali fundamentowych pod spichlerze sprzed 300-400 lat. Zostały wszystkie zinwentaryzowane, a raport trafił do konserwatora zabytków - mówi Dariusz Mierzwa, kierownik budowy. - To jest nowoczesny budynek, ale oddaje charakter historycznych zabudowań. Bryła i wykończenie jest konsensusem między wizją projektanta a wymaganiami konserwatora. Elewacja będzie nowoczesna, będą okładziny ceramiczne, szklano-ryglowe, posiadające elementy nawiązujące do budowy szachulcowej, czyli muru pruskiego ze skośnymi elementami. To budynek usługowo-biurowy klasy A, więc dość wysokiego standardu, podlega certyfikacji środowiskowej BREEAM, co oznacza, że będzie wykonany w najnowszej technologii, będzie miał instalację fotowoltaiczną, inteligentne sterowanie energią elektryczną.

Powstanie tu także 135 miejsc parkingowych, w tym 111 w podziemnym garażu.

Polityczny akcent na budowie

Co ciekawe, w spotkaniu z przedstawicielami firm realizujących inwestycję wzięli udział również politycy: wicewojewoda warmińsko-mazurski Piotr Opaczewski oraz kandydatka PiS na posła Teresa Wilk.

- Szacuje się, że dzięki tej inwestycji powstanie ponad 1000 miejsc pracy, atrakcyjnych, dobrze płatnych. Dzięki temu mamy nadzieję, że młodzi ludzie zostaną w Elblągu, będą tutaj pracować, zakładać swoje rodziny i tutaj funkcjonować - mówiła Teresa Wilk.

A Piotr Opaczewski odniósł się do niedawnego wywiadu telewizyjnego Witolda Wróblewskiego, który krytykował rząd za politykę wobec samorządów i brak chęci współpracy z Elblągiem.

- Nie planowaliśmy tego, ale tak konferencja wyszła jako odpowiedź dla pana prezydenta Wróblewskiego, który mówi że nie ma współpracy z rządem i że rząd mu wręcz przeszkadza w rozwoju miasta. To nie jest prawda, ta budowa to najlepszy dowód dobrej współpracy rządu z samorządem. Tylko tu z funduszy rządowych zostanie przeznaczonych prawie 100 mln zł dofinansowania. A to nie jest przypadek, że wybrano Elbląg. To wynik raportu organizacji ABSL (Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych - organizacja reprezentującą sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce – red.), w którym pokazano Elbląg jako miasto o ogromnym potencjale. Wśród kilkudziesięciu miast, które utraciły status miasta wojewódzkiego i narażonych na degradację w ostatecznym rozrachunku zajął w rankingu czwarte miejsce. Dlatego te pieniądze się tu pojawiły – mówił Piotr Opaczewski.

Dodajmy, że tego samego dnia, o tej samej godzinie w innym miejscu w Elblągu swoją konferencję prasową zwołali inni kandydaci PiS: Andrzej Śliwka i Łukasz Kochan, którzy opowiadali do dofinansowaniu projektu modernizacji stadionu. Wychodzi więc na to, że w elbląskim PiS są dwa sztaby wyborcze, które ze sobą konkurują o uwagę mediów i wyborców.