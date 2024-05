Tak wygląda porozumienie w sprawie portu

W samorządowej kampanii wyborczej politycy Koalicji Obywatelskiej i ówczesne własne miasta chwaliły się zakończeniem sporu w sprawie przyszłości portu i podpisaniem porozumienia o współpracy w tej sprawie. Na nasz wniosek otrzymaliśmy treść tego porozumienia. Co z niego wynika?

Przypomnijmy, że 22 marca, na kilkanaście dni przed wyborami samorządowymi, na terminalu przeładunkowym w elbląskim porcie odbyła się konferencja prasowa ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka, który w obecności ówczesnych władz Elbląga ogłosił koniec sporu rządu z samorządem w sprawie portu.

- Ministerstwo Infrastruktury zleciło Urzędowi Morskiemu w Gdyni wykonanie szeregu czynności, tak by powstała niezbędne infrastruktura doprowadzająca drogę wodną i statki do Elbląga. Kończymy dzisiaj konflikt rządu z samorządu w Elblągu. Inwestycja związana z przekopem nie miała sensu bez tego ostatniego etapu, czyli porozumienia – mówił wówczas Dariusz Klimczak. Szeroko pisaliśmy o tym tutaj. Politycy KO mówili wówczas, że prace związane z dokończeniem pogłębiania toru mają kosztować między 30 a 35 milionów złotych.

Treść porozumienia

Dokładnej treści porozumienia, jakie podpisały między sobą Urząd Morski w Gdyni i Zarząd Portu Morskiego w Elblągu, wówczas nie opublikowano. Złożyliśmy w tej sprawie wniosek do dyrektora portu o udostępnienie dokumentu i go otrzymaliśmy (publikujemy całość tutaj).

Porozumienie zawiera preambułę, w której mowa m.in. o tym, że Urząd Morski w Gdyni weźmie na siebie pogłębienie spornego dotychczas odcinka toru wodnego o długości ok. 1 km. Samo porozumienie zawiera tylko dwa paragrafy. W pierwszym jest mowa o tym, że Urząd Morski przeprowadzi cały proces prawno-administracyjny związany z tym pogłębieniem (to będzie już etap piąty budowy drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej do Elbląga), a Zarząd Portu Morskiego udostępni bezpłatnie kilka działek nad rzeką, by można było tam gromadzić urobek z pogłębiania. Strony porozumienia zobowiązują się także do ścisłej współpracy „w toku realizacji prac”. Drugi paragraf mówi m.in. o tym, że porozumienie zawarto na okres nie dłuższy niż 31 grudnia 2026 roku. Nie ma w nim zapisów dotyczących kosztów inwestycji ani konkretnych zobowiązań finansowych rządu czy rządowych instytucji w sprawie portu.

Poseł pyta, wiceminister odpowiada

Na jakim etapie jest realizacja porozumienia? Wiele można się dowiedzieć z pisma Arkadiusza Marchewki, wiceministra infrastruktury odpowiedzialnego m.in. za gospodarkę morską. W odpowiedzi z 24 kwietnia na pismo posła Kacpra Płażyńskiego (PiS) wiceminister pisze m.in., że Urząd Morski w Gdyni opracował „Program Inwestycji Budowlanej dla zadania pn. Opracowanie dokumentacji przygotowawczej dla zadania „Roboty pogłębiarskie na rzece Elbląg – Etap V”. Zapowiedział przygotowanie dokumentacji projektowej w celu uzyskania wymaganych przez prawo decyzji administracyjnych oraz oceny wpływu inwestycji na środowisko.

- W chwili obecnej w trakcie realizacji jest umowa na pobór i analizę geologiczną próbek z dna rzeki Elbląg oraz umowa na określenie konsystencji osadów oraz oznaczenie związków azotu i fosforu w osadach dennych rzeki Elbląg (na odcinek z etapu nr 5 – red.).

Wiceminister pisze w odpowiedzi, że w sierpniu Urząd Morski ma złożyć niezbędne dokumenty do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, decyzja środowiskowa powinna być wydana do listopada, a uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na przełomie 2024 i 2025 roku. Arkadiusz Marchewka potwierdza, że porozumienie między Urzędem Morskim a portem w Elblągu dotyczy możliwości składowania urobku z prac pogłębiarskich na działkach należących do miasta, którymi port jest dysponentem. Dodaje też, że planowane prace wymagają zmiany w uchwale Rady Ministrów w sprawie programu „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”, co ma nastąpić „w najbliższym czasie”.

Dzisiaj (9 maja) na posiedzeniu sejmowej komisji gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej dyskutowano o planie i sposobie realizacji inwestycji rozwojowych w porcie w Elblągu. Wiceminister Marchewka przedstawił na nim posłom wszystkie te informacje, o których piszemy powyżej. Dodał, że w nowelizacji uchwały rządowej na temat budowy drogi wodnej rząd przeznaczy dodatkowo 33 mln złotych, by Urząd Morski mógł za tę kwotę pogłębić sporny dotychczas odcinek. Na posiedzeniu komisji byli również obecni Anna Stelmaszyk-Świerczyńska, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni oraz dyrektor elbląskiego portu Arkadiusz Zgliński.