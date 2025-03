Tak zmieni się Nowa Holandia

Na terenie Nowej Holandii, przy obwodnicy Elbląga, powstaje nowoczesne Miejsce Obsługi Podróżnych. Prace mają się zakończyć jeszcze przed sezonem wakacyjnym. Zobacz zdjęcia.

- Nowa Holandia jest popularnym miejscem postoju na trasie Gdańsk - Warszawa, klienci chętnie korzystają z restauracji, stacji paliw, hotelu czy parku rozrywki. Aby usprawnić komunikację i zapewnić dostęp do obiektów, rozpoczęliśmy realizację rozszerzenia infrastruktury drogowej, parkingowej oraz poprawę komunikacji – informuje Marcin Maj, przedstawiciel Nowej Holandii. - Powstanie około 200 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, 20 miejsc postojowych dla tirów oraz 10 dla autobusów. Dodatkowo przeniesione zostanie wejście do Parku Rozrywki Nowa Holandia, znajdować się ono będzie za hotelem. Tam też znajdować się będzie parking dedykowany gościom odwiedzającym park.

Przebudowa oznacza również powstanie nowego pasa do zjazdu na teren Nowej Holandii, na środku kompleksu powstanie rondo. – Przyczyni się do poprawy płynności ruchu oraz zwiększenia bezpieczeństwa. Budowa dodatkowego pasa oraz ronda pozwoli na ruch dwukierunkowy pojazdom osobowym. Bezpiecznie będzie można dojechać z parku rozrywki np. do stacji i wrócić na drogę ekspresową – dodaje Marcin Maj.

W ramach rozbudowy powstanie też nowoczesne Miejsce Obsługi Podróżnych z nowymi budynkami. - Znajdą się tu różnorodne usługi, w tym gastronomia, stacja paliw, hala warsztatowa, myjnia oraz miejsca do odpoczynku – dodaje Marcin Maj.

Inwestycja ma być zakończona przed sezonem wakacyjnym. Właściciele kompleksu nie zdradzają, ile będzie kosztować. Wiadomo, że restauracje i hotel działają bez utrudnień, Park Rozrywki rozpocznie sezon jak co roku 1 maja, a parkingi oraz nowa stacja paliw Shell mają funkcjonować najpóźniej od końca czerwca.