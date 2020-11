Tarcza na Warmii i Mazurach

Przedsiębiorcy z branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej z województwa warmińsko-mazurskiego otrzymali już blisko 1mln zł. wsparcia z ZUS w ramach tarczy branżowej. ZUS umorzył im składki na kwotę ponad 793 tys. zł oraz wypłacił świadczenie postojowe i dodatkowe świadczenie postojowe na kwotę ponad 200 tys. zł.

-Od 15 października przedsiębiorcy z branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej mogą wystąpić do ZUS z wnioskiem o świadczenie postojowe, dodatkowe świadczenie postojowe i zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień br. Wnioski o zwolnienie z opłacania składek można składać do końca listopada, natomiast o świadczenie postojowe i dodatkowe świadczenie postojowe można wnioskować do 3 miesięcy od dnia, w którym zniesiono w Polsce stan epidemiczny. Trzeba to zrobić elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS)” - informuje Anna Ilukiewicz, rzecznik regionalny ZUS województwa warmińsko-mazurskiego.

Prawo do zwolnienie z opłacania składek przysługuje płatnikom sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, konferencji oraz wystaw. Jest jednak kilka warunków, które muszą zostać spełnione. To m.in. prowadzenie działalności przed 30 czerwca 2020 r. Należy również wykazać 75-procentowy spadek przychodów z przeważającej działalności prowadzonej we wskazanym miesiącu roku 2020 w porównaniu z przychodami z tej działalności z tego samego miesiąca 2019 r. (porównujemy pierwszy miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z tym samym miesiącem 2019 r.).

- Aby skorzystać ze zwolnienia trzeba było również do 2 listopada br. (ze względu na to, że ostatni dzień października przypadał na dzień wolny od pracy) złożyć dokumenty rozliczeniowe za miesiące wskazane we wniosku – wyjaśnia Anna Ilukiewicz

Ze świadczenia postojowego mogą skorzystać agenci turystyczni, piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni pod warunkiem, że wcześniej świadczenie nie zostało już trzykrotnie wypłacone. W przypadku agentów turystycznych warunkiem otrzymania środków w wysokości 2080 zł, będzie m.in. rozpoczęcie prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020. W przypadku przewodników turystycznych działalność powinna mieć charakter sezonowy i w 2019 r. być wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy. O pomoc mogą ubiegać się przewodnicy, którzy zawiesili działalność gospodarczą, ale po 31 sierpnia 2019 roku.

W ramach Tarczy 5.0 prowadzący firmy mogą wnioskować również o dodatkowe świadczenie. Na dodatkowe świadczenie postojowe mogą liczyć przedsiębiorcy, którzy otrzymali co najmniej jedno świadczenie postojowe (to jeden z warunków). Mogą z niego skorzystać maksymalnie trzy razy, w wysokości wcześniej wypłaconego świadczenia postojowego (2 080 zł albo 1 300 zł). Prawo do dodatkowego świadczenia postojowego mają przedsiębiorcy, dla których przeważającym rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej jest np.: przewóz wycieczkowy i turystyczny, wystawianie i występowanie w przedstawieniach teatralnych, operowych, baletowych, cyrkowych, prowadzenie pokojów zagadek, domów strachu, dyskotek, salonów gier elektronicznych, plaż, jarmarków. Wnioskującymi o to świadczenie mogą być osoby, jeśli uzyskały przychód z przeważającej działalności w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, niższy, co najmniej o 75 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego z tej działalności w tym samym miesiącu w 2019 r.