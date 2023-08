Teatr się doposaża i nadal modernizuje

Teatr im Aleksandra Sewruka ogłosił przetarg na zakup i dostawę wyposażenia. To kolejna część realizowanego od kilku lat projektu dotyczącego rozbudowy i przebudowy tej instytucji kultury.

Nowe wyposażenie

Ogłoszony właśnie przetarg ma dwie części. Pierwsza dotyczy zakupu m. in. wyposażenia informatycznego i wyposażenia sal tematycznych, chodzi więc o projektory, systemy oświetleniowe i nagłaśniające, klimatyzację etc. Druga część przetargu związana jest z wyposażeniem meblowym teatru, a także doposażeniem pracowni krawieckiej (maszyny do produkcji wyrobów włókienniczych) i archiwum teatru. W obu częściach przetargu brane pod uwagę kryteria to cena (60 proc.) i okres gwarancji (40 proc.). Termin składania ofert upływa 5 września. Przypomnijmy, że inwestycja jest realizowana z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 finansowanego ze środków unijnych. Wartość calej inwestycji to 14,1 mln zł, z czego dofinansowanie wynosi 4,5 mln zł

Co jeszcze się zmieniło i zmienia?

Ogłoszony ostatnio przetarg to część kilkuletnich działań związanych z całościową przemianą teatru. Zmieniło się sporo, bo rozbudowano Małą Scenę (jest dwa razy większa), powstała wielofunkcyjna sala prób i szereg nowych pomieszczeń dla pracowników. Ulepszono zaplecze techniczne, zwiększono powierzchnie ekspozycyjne etc. Przewidziano też choćby takie rozwiązania, jak winda towarowa, która ma ułatwić transport elementów scenografii. Budynek teatru został też bardziej dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Przypomnijmy, że niemal rok temu elbląski teatr otrzymał jeszcze dodatkowe dofinansowanie w kwocie 816 tys. zł (przy całkowitym koszcie prac w wysokości 1,13 mln zł) w ramach RPO. Rozstrzygnięty przetarg dotyczy przebudowywania kabin realizatorów światła i dźwięku wraz z modernizacją oświetlenia, systemu audio i realizatorsko-nagraniowego Dużej Sceny. Teatr ma dysponować nowymi systemami realizatorsko-nagraniowymi i audio-wizualnymi, a także zestawem do sterowania oświetleniem oraz inteligentnym systemem oświetlenia i efektów.

Jeszcze wcześniej miała miejsce termomodernizacja teatru. Wymieniono okna, instalacje elektryczne, wewnętrzny system ogrzewania łącznie z węzłem cieplnym. Odnowiono zewnętrzne elewacje, ocieplony został również dach teatru. Termomodernizacja teatru opiewała na kwotę niemal 2 mln 173 tys. zł, dofinansowanie wynosiło ponad 1 mln 664 tys. zł.

Modernizacji ciąg dalszy i koniec kadencji

Pierwotnie zakładano, że obecne działania związane z modernizacją i rozbudową teatru zostaną zakończone w czerwcu, potem była mowa o końcu sierpnia. Jak poinformował nas Mirosław Siedler, dyrektor Teatru im. A. Sewruka, ze względu na "kolizje techniczne" związane ze starą infrastrukturą budynku oraz wcześniejsze problemy z dostępnością materiałów budowlanych, termin zakończenia tej części modernizacji przesunie się prawdopodobnie na wrzesień.

- Mamy nadzieję, że, w najbliższych dniach wykonawca i inwestor zastępczy poinformuje nas, jaka będzie data zakończenia inwestycji. Wykonawca płaci kary umowne za przesunięcie terminu. Pozostały jeszcze drobne prace techniczne wewnątrz budynku, a także elewacja od strony wschodniej i południowej. Jeszcze w tym miesiącu zostaną ogłoszone dwa kolejne przetargi dotyczące modernizacji teatru, na mobilną widownię i system akustyki – zapowiada Mirosław Siedler.

Zmienił się budynek teatru, przypomnijmy przy okazji, że zmienia się też jego dyrektor. Mirosława Siedlera po ponad dwóch dekadach zastąpi na tym stanowisku Paweł Kleszcz, absolwent warszawskiej PWST (1993), aktor, lektor, konferansjer, trener biznesu, instruktor jeździecki, międzynarodowy sędzia i komisarz jeździecki, działacz społeczny organizacji i środowisk kulturalnych oraz sportowych. Swoją 5-letnią kadencję na stanowisku ma zacząć 1 września.