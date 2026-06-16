Ten plan zdecyduje o kierunkach przestrzennego rozwoju Elbląga. Ruszają konsultacje

Rada Miejska ma wkrótce uchwalić plan ogólny dla Elbląga, dokument który określi kierunki rozwoju przestrzennego miasta. Zanim to się jednak stanie, każdy mieszkaniec może w tej sprawie zabrać głos. Od 17 czerwca do 19 lipca potrwają społeczne konsultacje.

Czym jest plan ogólny?

To nowy obowiązkowy dokument planistyczny, który musi uchwalić każda gmina. Zastąpi dotychczas obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Żaden plan zagospodarowania, żadna decyzja architektów, urbanistów czy władz miasta nie może być z nim sprzeczna. Wskazuje on, co i gdzie w mieście można będzie w przyszłości zbudować.

Zanim plan ogólny uchwali Rada Miejska, odbędą się konsultacje społeczne. W Elblągu potrwają od 17 czerwca do 19 lipca, kiedy to każdy będzie mógł zgłaszać swoje uwagi. 29 czerwca odbędzie się spotkanie otwarte połączone z prezentacją planu w Ratuszu Staromiejskim (sala 101, I piętro, godz. 17), dodatkowo 1 i 8 lipca w godz. 16-18, również w Ratuszu Staromiejskim, będzie dyżurował projektant, od którego będzie można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące projektu oraz skonsultować indywidualne zagadnienia związane z jego ustaleniami.

Jak zapoznać się z projektem?

Projekt planu ogólnego ma postać cyfrowych danych przestrzennych (plik w formacie GML) i jest dostępny do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Elblągu pod adresem: https://bip.elblag.eu/artykul/247/10192/etap-konsultacji-spolecznych

Aby się z nim zapoznać, należy skorzystać z internetowej przeglądarki danych planistycznych, stworzonej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

W tym celu należy:

pobrać projekt planu ogólnego (plik GML) z BIP (link powyżej)

wejść na rządową stronę https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-poprawnosc-danych-przestrzennych-oraz-metadanych

kliknąć w pole „Dodaj plik” i wczytać pobrany plik GML

kliknąć przycisk „Sprawdź plik” – po sprawdzeniu pliku wyświetli się projekt planu ogólnego

Z projektem planu ogólnego w postaci cyfrowych danych przestrzennych będzie można zapoznać się także w Departamencie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg.

Składanie uwag

Uwagi do projektu planu ogólnego Gminy Miasto Elbląg można składać w terminie od 17 czerwca do 19 lipca osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Elblągu, drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Elblągu, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg, pocztą elektroniczną na adres: dua@umelblag.pl, za pośrednictwem adresu do doręczeń elektronicznych: AE:PL-34593-82312-RISEC-17.

Formularz dostępny jest: w formie papierowej w Departamencie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg lub w formie elektronicznej do pobrania ze strony https://bip.elblag.eu/sprawa-do-zalatwienia/4091/pismo-dotyczace-aktu-planowania-przestrzennego

Uwagi można będzie składać również w trakcie spotkania otwartego oraz dyżurów projektanta.